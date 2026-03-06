김용빈 vs 정서주 빅매치…임영웅 ‘보라빛 엽서’·‘바램’ 다시 부른다
[스포츠조선 조민정 기자] '금타는 금요일'에서 '미스터트롯3' 진 김용빈과 '미스트롯3' 진 정서주가 임영웅의 레전드 경연곡을 다시 부르며 맞대결을 펼친다.
6일 방송되는 TV CHOSUN '금타는 금요일'은 '미스&미스터 레전드 특집'으로 꾸며진다. '미스&미스터트롯' 역대 시즌을 빛낸 명곡들이 다시 무대에 오르는 가운데, 두 시즌의 진 김용빈과 정서주가 데스매치로 맞붙어 관심을 모은다.
먼저 무대에 오른 정서주는 '미스터트롯1'에서 임영웅이 준결승 무대로 불러 화제를 모았던 설운도의 '보라빛 엽서'를 선곡했다. 정서주는 평소 임영웅을 롤모델로 꼽아온 만큼 이번 선곡에 특별한 의미를 더했다. 맑은 음색과 섬세한 감정선으로 곡을 풀어낸 그의 무대에 현장에서는 "목소리가 마법 같다"는 반응이 이어졌다는 전언이다.
이에 맞서는 김용빈은 노사연의 '바램'을 선택했다. 이 곡 역시 임영웅이 '미스터트롯1' 예심에서 불러 큰 화제를 모았던 곡이다. 김용빈은 한 소절 한 소절 진심을 담아 노래를 이어갔고, 무대가 끝난 뒤 현장에서는 "노래에도 온도가 있는 것 같다. 따뜻한 아랫목 같은 무대였다"는 평가가 이어졌다.
하지만 무대 뒤 김용빈의 표정은 밝지 않았다. 앞서 '메기 싱어 라운드'에서 3전 3패를 기록하며 아쉬움을 남겼던 그가 또 한 번 메기 싱어와 맞대결을 앞두고 있기 때문. 김용빈은 "자신이 없다"고 솔직한 속내를 털어놓으며 긴장감을 드러냈다.
이날 등장하는 메기 싱어 역시 '미스&미스터트롯'과 깊은 인연을 가진 인물로 알려져 기대감을 높인다. 그는 대결 곡으로 '미스터트롯2' 결승전에서 안성훈을 진으로 이끈 패티김의 '그대 내 친구여'를 선택하며 강한 자신감을 드러냈다.
김용빈과 정서주가 다시 부르는 임영웅의 레전드 무대, 그리고 메기 싱어와의 긴장감 넘치는 대결까지 이어지는 이번 특집의 결과는 6일 오후 10시 방송되는 TV CHOSUN '금타는 금요일'에서 공개된다.
