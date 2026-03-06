블랙핑크 또 기록 썼다…‘DEADLINE’ 초동 177만장, 걸그룹 역대 1위
[스포츠조선 조민정 기자] 그룹 블랙핑크가 또 한 번 K팝 걸그룹 역사를 새로 썼다.
6일 한터차트에 따르면 블랙핑크의 미니 3집 'DEADLINE'은 2월 27일부터 3월 5일까지 총 177만4577장의 판매량을 기록했다. 이는 K팝 걸그룹 역대 최고 초동 기록으로, 전작 'BORN PINK'보다 약 23만 장 늘어난 수치다.
'DEADLINE'은 발매 전부터 폭발적인 반응을 얻었다. 예약 판매 기간에만 190만 장에 육박하는 선주문량을 기록하며 일찌감치 흥행을 예고했다. 발매 첫날에는 146만1785장을 판매하며 K팝 걸그룹 하루 최고 판매량 기록까지 새로 썼다.
이후 이틀 반나절의 집계만으로 한터차트 주간·월간 차트를 동시에 석권했으며, 써클차트에서도 3관왕을 차지하며 막강한 음반 파워를 입증했다. 글로벌 시장에서 꾸준히 팬덤을 확장해온 블랙핑크의 영향력이 다시 한번 확인된 셈이다.
앨범에 대한 해외 수요 역시 예상치를 크게 웃돌고 있다. 현재 추가 제작이 진행되고 있어 최종 판매량은 더욱 늘어날 것으로 전망된다.
글로벌 차트에서도 두드러진 성과를 보였다. 'DEADLINE'은 전 세계 38개 지역 아이튠즈 앨범 차트 1위를 차지하며 월드와이드 차트 정상에 올랐다. 타이틀곡 'GO' 뮤직비디오는 공개 직후 유튜브 월드와이드 트렌딩 1위를 기록했고, '24시간 내 가장 많이 본 동영상'에도 이름을 올리며 높은 화제성을 입증했다.
해외 주요 매체들의 호평도 이어졌다. 롤링스톤은 "블랙핑크가 최고의 전성기로 돌아왔다"며 "네 멤버의 개성이 뚜렷하면서도 블랙핑크가 가장 잘하는 방식으로 존재감을 드러낸 앨범"이라고 평가했다. 빌보드 역시 타이틀곡 'GO'에 대해 "앨범 최고의 곡이자 블랙핑크를 대표하는 트랙"이라고 극찬했다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com
