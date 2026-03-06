김주하, 전 남편 폭력에 子 트라우마 고백 "장롱에 숨어 안 나와..아빠라고 안 불러"

|
[스포츠조선 조윤선 기자] 방송인 김주하가 결혼 생활을 회상하며 전 남편의 폭력과 아들의 상처를 고백했다.
김주하는 오은영이 첫째 아들의 안부를 묻자 "예전보다는 많이 좋아졌다. 나랑은 끝나도 어디까지나 애들 아빠니까 애들하고는 끝났다고 생각하지 않는다"고 답했다. 이어 "그런데 아이가 '(아빠가) 엄마한테 그랬으니까 나빠'라고 생각하지 않고 '(아빠가) 나한테 이랬다'고 본인이 당한 걸 기억하더라"며 마음 아파했다.
이를 들은 오은영은 "더 큰 상처인 거다. 아들이 어릴 때 너무 많이 힘들어하지 않았냐"며 안쓰러워했다. 김주하는 "아들이 그 사람(전 남편)보다 키가 커진 후부터는 자신감이 생겼다. 그전에는 자기가 계속 맞을 거라는 생각에 두려워했다"며 "장롱에 들어가서 1시간씩 안 나오고는 했다"고 털어놨다.
|
김주하는 전남편의 호칭에 대해 "난 엑스라고 표현하는데 아들은 아빠라고는 절대 안 하고, 이름을 이야기한다"며 고민을 털어놨다. 오은영은 "'아빠한테 그러면 되겠니'라고 하는 건 아니다. 어떤 면에서 보면 화가 나면서 (이름으로 부른) 자기가 나쁜 사람인 것 같은 죄책감도 생길 수 있다"며 "마음은 강요할 수 없는 거다. 아직 회복되어야 할 부분이 남아있는 거 같다"며 상담 치료를 권유했다.
오은영은 이혼 후 김주하의 집을 방문했을 당시를 떠올리며 "그때 집에 갔는데 모든 걸 전남편이 다 싸 들고 다 뜯어갔다. 컵도 없고 물도 없고 심지어 뚫어뻥도 없었다"고 말했다.
과거를 회상한 김주하는 "내가 목욕하고 나오면 (전남편이) '넌 거울도 안 봐?'라고 했다"며 씁쓸한 표정을 지었고, 오은영은 "너의 결혼 생활에서 네가 가스라이팅을 많이 당했다고 생각한다. 네 아픔을 공개하면서 상처를 딛고 가는 거다. 잘했다"고 위로했다.