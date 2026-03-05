김주하, 전남편 가정폭력 고백 "아들이 '주먹 배신자'라 불러..맞을까 봐 두려워해"

기사입력 2026-03-05 20:45


[스포츠조선 조윤선 기자] 방송인 김주하가 전남편의 가정폭력으로 인해 상처를 입었던 아들의 아픈 기억을 털어놓았다.

5일 유튜브 채널 '오은영의 버킷리스트'에는 '드디어 만났다. 김주하가 오은영에게 고마워하는 이유 (최초 고백 · 아이들 근황)'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 김주하가 출연해 진솔한 이야기를 나눴다.

이날 오은영은 김주하 아들의 안부를 물으며 "어릴 때 겪은 상처는 많이 회복된 거 같냐"고 질문했다. 이에 김주하는 "예전보다는 많이 좋아졌다. 나랑은 끝나도 어디까지나 애들 아빠니까 애들하고는 끝났다고 생각하지 않는다"며 "그런데 아이가 '(아빠가) 엄마한테 그랬으니까 나빠'라고 생각하지 않고 '(아빠가) 나한테 이랬다'고 본인이 당한 걸 기억하더라"며 마음 아파했다.

이를 들은 오은영은 "더 큰 상처인 거다. 아들이 어릴 때 너무 많이 힘들어하지 않았냐"며 안쓰러워했다. 김주하는 "아들이 그 사람(전 남편)보다 키가 커진 후부터는 자신감이 생겼다. 그전에는 자기가 계속 맞을 거라는 생각에 두려워했다"며 "장롱에 들어가서 1시간씩 안 나오고는 했다"고 털어놨다.

이 과정을 곁에서 지켜봤던 오은영은 "부모가 물리적인 힘에 의한 공포를 아이한테 경험시키면 이루 말할 수 없는 나쁜 영향을 준다"며 "공격당할 거라고 생각했다가 자신이 체격도 좋아지고 키도 커지면서 그 정도의 두려움에서는 벗어난 거 같다"고 말했다.


김주하는 "아들이 어릴 때 아빠를 핸드폰에 '주먹 배신자'라고 저장했다. 아빠에 대한 상징적인 단어가 아니었을까"라며 씁쓸한 마음을 드러냈다. 이에 오은영은 "이혼 과정에 들어가면서 아들이 아빠랑 분리돼서 지내니까 안전하다고 느끼면서 많이 편안해하고 좋아졌다"고 전했다.

또한 김주하는 전남편의 호칭에 대해 "난 엑스라고 표현하는데 아들은 아빠라고는 절대 안 하고, 이름을 이야기한다"며 고민을 털어놨다.

오은영은 "'아빠한테 그러면 되겠니'라고 하는 건 아니다. 어떤 면에서 보면 화가 나면서 (이름으로 부른) 자기가 나쁜 사람인 것 같은 죄책감도 생길 수 있다"며 "마음은 강요할 수 없는 거다. 아직 회복되어야 할 부분이 남아있는 거 같다"며 상담을 권했다.

한편 김주하는 2004년 사업가와 결혼해 슬하에 두 자녀를 뒀다. 2013년에는 전 남편의 외도와 폭행 등을 이유로 이혼소송을 제기했고, 2016년 재산분할이 최종 확정되면서 이혼했다. 당시 김주하는 친권과 양육권, 위자료 5천만 원을 받았고 전 남편에게 약 10억 원의 재산분할 하라는 판결을 받았다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.