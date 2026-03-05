'레전드' 양효진 은퇴, 떠나보내는 현대건설의 마음 "멋지게 보내줘야죠" [수원포커스]
|사진제공=KOVO
|3일 수원실내체육관에서 열린 V리그 여자부 현대건설과 도로공사의 경기. 현대건설 카리와 양효진이 득점을 성공한 후 기뻐하고 있다. 수원=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.02.13/
[수원=스포츠조선 김영록 기자] "올시즌 내내 면담을 거듭했다. 마음은 잡고 싶지만…"
강성형 현대건설 감독이 '레전드' 양효진의 은퇴에 대한 속내를 전했다.
5일 수원체육관에서는 현대건설과 흥국생명의 진에어 2025~2026시즌 V리그 6라운드 경기가 열렸다.
현대건설은 최근 6연승을 질주하며 선두 도로공사를 바짝 뒤쫓고 있다. 반면 흥국생명은 부진 끝에 2위 도전이 어려워졌다.
경기전 만난 강성형 감독은 '오늘 이기면 2위'라는 말에 "선수들이 열심히 잘해줬다. 다른 팀 기세가 좋았는데…플레이오프 진출만 생각하고 있다"고 했다.
이어 양효진의 은퇴에 대해 "큰 문제 없으면 이번 시즌 그대로 나온다. 선수 스스로도 그걸 원한다. 남은 시즌 건강하기만 바랄 뿐"이라고 했다.
"올시즌 내내 면담을 했다. 팀 입장에선 계속 잡고 싶지만 그럴 수가 없다. 그동안 양효진이 보여준 헌신과 노력에 감사한다."
|13일 수원실내체육관에서 열린 V리그 여자부 현대건설과 도로공사의 경기. 현대건설 양효진이 공격을 시도하고 있다. 수원=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.02.13/
강성형 감독은 "시즌 시작전부터 (양)효진이가 마음을 정리하고 들어온 것 같다. 동료들이 멋지게 보애줘야되지 않겠나"라며 "은퇴 발표 후 분위기도 달라진 건 없다. 선수들도 이미 알고 있었던 것 같다. 오히려 똘똘 뭉치더라"라고 설명했다.
무릎 부상에 시달리는 카리에 대해서는 "관리하고 싶은 마음은 있는데, 아직 1위 싸움도 남아있다. 일단 통증이 커보인다. 어제 컨디션은 좋아보였다. 잘해줬다고 생각한다. 낮고 빠른 후위공격을 더 잘해줬으면 좋았겠지만"이라고 돌아봤다. 트라이아웃 때는 카리의 후위 공격 모습을 보지 못했다는 속내도 전했다.
"양효진과 우리팀을 위한 최고의 그림은 당연히 챔피언결정전 우승이다. 따라가는 입장 아닌가. 남은 4경기 열심히 하고, 봄배구에서도 잘하고 싶다. 매경기 최선을 다해 좋은 분위기를 유지하겠다."
|사진제공=KOVO
수원=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com
