한국아, 호주전 승리 '해줘' → 대만 언론, 두뇌 풀가동! 빛의 속도로 '경우의 수' 입장
|
|
|5일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 호주와 대만의 경기. 5회말 대만 천제셴이 손에 사구를 맞고 괴로워하고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.05/
|
|
|5일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 호주와 대만의 경기. 대만 선수단이 그라운드에 도열하고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.05/
[스포츠조선 한동훈 기자] 1차전 호주에 충격패를 당한 대만 언론이 어김없이 '경우의 수'를 따지기 시작했다. 일단 한국부터 이기고 한국이 호주를 잡아주길 희망했다.
대만은 5일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 월드베이스볼클래식(WBC) C조 예선 첫 경기 호주전 0대3으로 졌다. C조 최강 일본전 패배가 유력한 상황에서 호주를 반드시 잡아야 했지만 대만은 첫 단추부터 잘못 뀄다. 대만 매체 '금일신문'은 한국이 호주를 이겨줘야 한다며 최상의 시나리오를 꿈꿨다.
대만은 투수들이 잘 던졌지만 타격감이 전혀 올라오지 않았다.
선발 쉬뤄시가 4이닝 무실점 호투한 가운데 두 번째 투수 천포위가 2점 홈런을 맞은 장면이 뼈아팠다.
팀 안타가 3개에 그쳤다.
호주는 좌완 3명으로 경기를 끝냈다. 선발 알렉스 웰스가 3이닝 무실점, 두 번째 투수 잭 오러플린이 3이닝 무실점, 세 번째 투수 존 케네디가 3이닝 무실점 호투했다.
금일신문은 '대만은 남은 3경기를 모두 이긴다면 당연히 가장 확실하게 8강에 진출할 수 있다. 하지만 전력상 대만보다 훨씬 강한 일본을 이기기는 쉽지 않다'고 조명했다.
C조는 한국 일본 대만 호주 체코다. 디펜딩챔피언 일본이 최강 전력이다. 체코가 최약체. 한국 대만 호주가 2위를 놓고 다투는 형국이다.
대만은 호주-일본-한국-체코 순서로 만난다.
|
|
|5일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 호주와 대만의 경기. 5회말 호주 로비 퍼킨스가 선제 2점홈런을 치고 환호하고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.05/
한국은 체코-일본-대만-호주 차례로 대전한다.
|
|
|5일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 호주와 대만의 경기. 1회말 투구를 무실점으로 마친 대만 선발투수 쉬러시가 동료들을 맞이하고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.05/
금일신문은 '만약 일본에 패하면 이후 한국전 체코전은 반드시 이겨야 한다. 체코가 4전 전패를 할 가능성이 높다. 한국과 일본이 호주를 이겨야 한다'고 희망했다.
대만이 일본에 패해도 한국 체코를 잡으면 2승 2패다. 한국이 일본 대만에 패하고 체코 호주를 잡으면 2승 2패다. 대만을 이긴 호주는 일본 한국에 패해도 체코만 잡으면 역시 2승 2패다.
이 경우에는 승자승, 실점/수비이닝, 자책점/수비이닝, 팀타율, 추첨 순서로 순위를 가린다. 저실점이 매우 중요하다.
금일신문은 '일본이 4전 전승을 하는 상황을 가정했을 때 대만이 한국을 이기고 한국이 다시 호주를 이기는 것이 가장 이상적인 시나리오다. 매 경기 최대한 실점을 줄이는 것이 중요하다'고 전망했다.
한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.