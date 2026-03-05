'17년 걸렸다!' 한국 첫 경기 승, 체코 11대4 완파…문보경 그랜드슬램+위트컴·존스 대폭발[도쿄 리뷰]

|
[도쿄=스포츠조선 김민경 기자] 한국 야구대표팀이 드디어 첫 경기 패배 징크스를 깼다.
한국은 2009년 대회 준우승 이후 17년 동안 8강과 인연이 없었다. 2013, 2017, 2023년 대회까지 모두 1라운드 탈락의 쓴잔을 마셨다.
첫 경기 패배 징크스를 깨는 것이 중요했다. 한국은 첫 경기에 복병을 만나 무너진 적이 많았기 때문. 2013년은 네덜란드에 0대5로 완패했고, 2017년은 이스라엘에 1대2로 패해 큰 충격에 빠졌다. 2023년은 호주에 7대8로 졌다.
한국은 김도영(지명타자)-존스(좌익수)-이정후(중견수)-안현민(우익수)-문보경(1루수)-위트컴(3루수)-김혜성(2루수)-박동원(포수)-김주원(유격수)으로 선발 라인업을 꾸렸다. 선발투수는 소형준.
체코는 밀란 프로코프(지명타자)-마르틴 체르빈카(3루수)-테린 바브라(유격수)-마르틴 체르벤카(포수)-마레크 흘룹(중견수)-마르틴 무지크(1루수)-보이테흐 멘시크(2루수)-윌리엄 에스칼라(좌익수)-막스 프레이다(우익수)로 맞섰다. 선발투수는 다니엘 파디삭.
소형준은 3이닝 4안타 1볼넷 2삼진 무실점 호투를 펼쳤다. 4회부터 노경은(1이닝)-정우주(1이닝 3실점)-박영현(1이닝)-조병현(1이닝)-김영규(1이닝)-유영찬(1이닝 1실점)이 이어 던졌다.
타선에서는 문보경이 선제 그랜드슬램 포함, 3타수 2안타(1홈런) 5타점 맹활약을 펼쳤다. 위트컴은 4타수 2안타(2홈런) 3타점으로 힘을 보탰다.
문보경은 절호의 기회를 놓치지 않고 한 방을 터트렸다. 볼카운트 2B1S에서 가운데로 몰린 4구째 슬라이더를 놓치지 않았다. 가운데 담장 너머로 타구가 큼지막하게 뻗어 나가는 순간 2루에 있던 이정후는 홈런을 직감한 듯 양 팔을 번쩍 들고 환호했다.
문보경은 8강이 열리는 미국 마이애미로 전세기를 타고 가자는 의미가 담긴 비행기 세리머니를 하며 한국의 사기를 제대로 끌어올렸다.
체코는 더는 파디삭을 마운드에 둘 수 없었다. ⅓이닝 4실점에 그쳐 조기 강판하는 수모를 피하지 못했다.
2회말 선두타자 박동원이 좌익수 왼쪽 2루타를 쳐 추가점의 발판을 마련했다. 김주원이 우전 안타로 흐름을 이어 갔고, 1사 1, 3루에서 존스의 유격수 땅볼 때 박동원이 홈을 밟아 5-0이 됐다.
위트컴의 첫 홈런은 3회말에 나왔다. 볼카운트 3B1S에서 제프 바르토 5구째 체인지업이 가운데로 몰린 것을 놓치지 않고 홈런으로 연결했다. 6-0.
한국은 5회초 예상치 못한 일격을 당했다. 믿었던 정우주가 3점포를 얻어맞은 것. 선두타자 프레이다를 사구로 내보낸 게 화근이었다. 1사 후 체르빈카에게 좌전 안타를 맞아 1사 1, 2루가 됐고, 바브라에게 우월 3점 홈런을 내줘 6-3으로 쫓겼다. 92.6마일(약 149㎞) 빠른공이 가운데로 약간 몰린 것을 바브라가 놓치지 않았다.
이때 반격의 흐름을 타려던 체코에 위트컴이 찬물을 끼얹었다. 5회말 1사 후 문보경이 사구로 출루한 상황. 위트컴이 좌월 투런포를 터트려 8-3으로 거리를 벌렸다. 체코의 사기를 완전히 꺾는 강력한 한 방이었다.
7회말 추가점을 뽑았다. 선두타자 안현민이 좌전 안타로 출루한 뒤 좌익수 실책에 힘입어 2루에 안착했다. 안현민은 대주자 박해민으로 교체. 문보경이 우전 적시타를 때려 9-3으로 달아났다. 문보경은 상대 폭투 때 2루에 안착했고, 위트컴이 중견수 뜬공으로 물러날 때 3루까지 갔다. 이후 대주자 신민재와 교체. 2사 3루에서 김혜성이 유격수 땅볼로 타점을 올려 10-3이 됐다.
8회말 2사 후 존스까지 홈런쇼에 가세했다. 변화구를 당겨 좌중간 담장을 넘겼다. 11-3.
9회초 등판한 유영찬이 1실점 하며 11-4가 됐지만, 이미 경기는 한국 쪽으로 크게 기운 뒤였다.
도쿄=김민경기자 rina1130@sportschosun.com