'와 홈런 1위' 태극마크 단 美 거포들 신의 한 수였네…"엄마 더그아웃 뒤 2열 직관" 아이처럼 웃었다

기사입력 2026-03-06 05:03


한국 야구대표팀에 새로운 활력을 불어넣고 있는 한국계 미국인 셰이 위트컴(왼쪽)과 저마이 존스. 도쿄=허상욱 기자

[도쿄=스포츠조선 김민경 기자] "어머니가 더그아웃 바로 뒤 2열에 앉아 계셨다. 특별한 순간이었다."

한국인 어머니를 위해 뛰겠다던 한국계 미국인 셰이 위트컴(휴스턴 애스트로스)과 저마이 존스(디트로이트 타이거스)가 제대로 미쳤다. 한국 야구팬들에게는 생소한 선수들이라 어떻게 태극마크를 달았는지 처음에 의아했지만, 왜 현재 미국 메이저리그에서 기회를 얻기 시작했는지 단 한 경기로 증명했다.

한국 야구대표팀은 5일 일본 도쿄 도쿄돔에서 열린 '2026 WBC' C조 조별리그 체코와 경기에서 11대4 대승을 거뒀다. 시작은 문보경의 선취 만루 홈런이었지만, 위트컴과 존스가 홈런 레이스에 가담하면서 체코 마운드를 초토화시켰다.

6번타자 위트컴은 4타수 2안타(2홈런) 3타점, 2번타자 존스는 4타수 1안타(1홈런) 1볼넷 2타점을 기록했다.

덕분에 홈런은 팀 홈런 4개로 1위에 올랐다. 위트컴은 홈런 2개로 부문 1위. 이제 단 한 경기를 치른 결과긴 하지만, 한 경기 만에 이렇게 홈런을 몰아치기도 쉽지 않다. 아무리 체코 투수들의 수준이 낮다고 해도 타격감이 좋지 않으면 이런 결과를 내기 어렵다.

류지현 한국 감독은 대회에 앞서 왜 존스와 위트컴을 최종 엔트리에 넣었는지 수차례 질문을 받았다. 2023년 토미 현수 에드먼(LA 다저스)이 한국계 외국인 선수로는 처음으로 태극마크를 달았지만, 여전히 한국 대표팀에 외국 국적 선수가 함께하는 그림이 익숙하진 않다.

존스와 위트컴은 미국인이지만, 모두 어머니가 한국인이다. 부모의 국적을 따를 수 있는 WBC 규정에 따라 한국 국적을 선택했다. 두 선수 모두 "어머니를 위해 한국 대표로 뛰고 싶다" 류지현 감독에 강하게 어필해 기회를 얻었다.

물론 실력이 뒷받침됐다. 한국에만 활약상이 잘 안 알려졌을 뿐. 류 감독이 오사카 연습 경기에 맞춰 두 선수가 합류하자마자 2번과 4번 타순에 과감히 적어넣은 이유가 있었다.


위트컴은 2023년 마이너리그 홈런왕 출신. 그해 트리플A에서 23홈런, 더블A에서 12홈런을 쳐 모두 35홈런을 기록했다. 휴스턴 소속으로 2024년 빅리그에 데뷔해 이제 조금씩 기회를 얻기 시작하는 선수다.

존스는 지난해 빅리그 데뷔 5년 만에 최고의 성적표를 받으며 두각을 나타내기 시작했다. 지난 시즌 72경기, 타율 2할8푼7리(129타수 37안타), 7홈런, 23타점, OPS 0.937을 기록했다. 지난해 최소 100타석 이상 뛴 타자 가운데 좌투수 상대로 존스보다 나은 기록을 낸 메이저리그 타자는 단 9명뿐 이었다.


5일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 체코의 경기. 5회말 1사 1루 위트컴이 2점홈런을 치고 문보경과 기뻐하고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.05/

5일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 체코의 경기. 8회말 자마이 존스가 솔로홈런을 치고 기뻐하고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.05/
류 감독은 "예전 대표팀 라인업을 보면 좌타자 위주였다. 2023년부터 수석코치로 3년 동안 대표팀에 몸담으면서 가장 어려웠던 게 우타자가 너무 부족했다. 지난해 2월 감독 선임 후 이 부분을 어떻게 커버할 것인지 고민했고, 그 고민에 포함된 선수들이 오늘(5일) 좋은 활약한 위트컴과 존스였다. (이제는) 좌우 타자의 밸런스가 잘 맞춰줬다고 본다. 과거 한국 대표팀은 좌타 일변도라 투수 운영이 쉽게 들어오는 게 있었는데, 지금은 고민하며 들어올 것이라 본다"며 만족감을 표현했다.

위트컴은 경기 뒤 "국가를 대표하는 유니폼이란 것은 굉장히 큰 의미다. 오늘 경기는 굉장히 영광스러웠다. 가족들과 연락을 하진 않았지만, 기회가 있으면 포옹도 하고 이 기쁨을 나누고 싶다"고 소감을 밝혔다.

존스는 "조금 늦게 홈런이 나오긴 해지만, 팀에 보탬이 될 수 있어 기분 좋다. 더그아웃 바로 뒤 2열에 어머니가 앉아 계셨다. 정말 특별한 순간이었고, 이제 호텔로 돌아가 어머니와 대화를 나누고 싶다. 오늘 아침 식사 하면서도 가족들한테 '우리 지금 도쿄에 있는 게 믿어져?' 이런 이야기를 했다. 홈런 치고 어머니가 있는 곳을 바라봤고, 아이콘택트만 했다. 어머니도 느끼셨을 것이다. 경기가 끝나고는 K-하트를 손으로 만들어서 보여줬다"며 아이처럼 웃었다.

태극마크를 달았기에 한일전의 중요성을 잘 알고 있다. 한일전의 특성을 고려하지 않더라고 세계랭킹 1위 일본은 분명 난적이다. 오타니 쇼헤이, 야마모토 요시노부(이상 LA 다저스) 외에도 야구 거물들이 모인 팀이다.

위트컴은 "우리들이 할 수 있는 것을 다 보여주고, 오늘처럼 과감하게 공격해 우리다운 경기를 했으면 한다. 두려워하지 않고, 공격은 자신 있으니 그대로 보여주면 된다"고 힘줘 말했다.

존스는 "경기장 분위기가 엄청 열정적일 것이라 생각한다. 어쨌든 이런 큰 대회에서 진짜 좋은 팀을 만나서 같이 경기할 수 있어 기대된다. 오타니도 LA에서 같이 경기한 적이 있어서 같이 경기장에서 좋은 모습 보여줄 수 있도록 노력하겠다"고 각오를 다졌다.


5일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 체코의 경기. 선수 소개때 셰이 위트컴과 자마이 존스가 하이파이브를 하고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.05/

도쿄=김민경기자 rina1130@sportschosun.com

