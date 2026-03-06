[공식]아이유·변우석 만난다…‘21세기 대군부인’ 4월 10일 첫방
[스포츠조선 조민정 기자] 아이유와 변우석이 만난 MBC 새 금토드라마 '21세기 대군부인'이 4월 10일 첫 방송을 확정했다.
6일 MBC 관계자는 "드라마 '21세기 대군부인'이 오는 4월 10일 첫 방송된다"고 밝혔다. 현재 방송 중인 MBC 금토드라마 '찬란한 너의 계절에' 후속으로 편성돼 안방극장을 찾는다.
'21세기 대군부인'은 21세기 입헌군주제 대한민국을 배경으로 펼쳐지는 신분 타파 로맨스다. 모든 것을 가진 재벌이지만 평민 신분이라는 한계 때문에 답답함을 느끼는 여자와, 왕의 아들이지만 아무것도 가질 수 없는 운명 속에 살아가는 남자의 이야기를 그린다.
특히 아이유와 변우석의 만남으로 제작 초기부터 큰 관심을 모았다. 글로벌 팬층을 보유한 두 배우의 조합이 어떤 시너지를 낼지 기대감이 높다.
극 중 아이유는 미모와 지성, 경영 능력까지 갖춘 재벌가 둘째 딸 성희주 역을 맡는다. 완벽한 조건을 갖췄지만 평민 신분이라는 이유로 왕실과 얽히게 되는 인물이다.
변우석은 왕실의 차남 이안대군으로 변신한다. 그는 빛나서도, 목소리를 내서도 안 되는 왕실의 운명 속에 살아가지만 수려한 외모와 카리스마로 국민들의 사랑을 받는 인물이다.
두 사람이 어떤 방식으로 운명을 거스르고 관계를 만들어갈지 관심이 모이고 있다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com
