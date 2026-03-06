유명 팝스타, 음주운전 혐의 체포 후 석방 "용납 못할 불미스러운 사건"

유명 팝스타, 음주운전 혐의 체포 후 석방 "용납 못할 불미스러운 사건"
[스포츠조선 정안지 기자] 미국 팝스타 브리트니 스피어스가 음주운전 혐의로 체포됐다가 풀려났다.

지난 5일 로이터통신 등 외신은 "브리트니 스피어스가 4일 오후 9시 30분께 캘리포니아주 벤투라에서 혐의로 체포됐다"라고 보도했다.

브리트니 스피어스는 난폭 운전을 하는 차량이 있다는 신고를 받고 출동한 고속도로 순찰대에게 체포된 것으로 알려졌다.

이후 스피어스는 병원으로 이동해 혈중알코올농도 검사를 받았고, 차량은 견인 당했다. 또한 스피어스는 교도소에 수감되기 전, 여러 차례 현장 음주와 약물 영향 검사를 받았으며, 화학 검사 결과는 아직 나오지 않은 것으로 알려졌다.

이후 스피어스는 교도소에 수감됐다가 체포 다음 날인 5일 오전 6시 7분에 석방됐다. 앞서 스피어스는 2007년 기물 파손을 초래한 뺑소니 사고 혐의로 기소된 적이 있다.

스피어스의 대변인은 성명을 통해 "변명의 여지가 없다. 이번 체포는 유감스러운 일이자 절대 용납할 수 없는 일"이라며 "브리트니는 올바른 길을 가고, 법을 준수할 것이며, 이것이 브리트니의 삶에서 변화의 첫걸음이 되기를 바란다"고 밝혔다.

한편 브리트니 스피어스 오는 5월 4일 법정에 출두할 예정이다.

