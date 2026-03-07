이재룡, 벌써 세 번째 음주 운전..사고 후 도주→지인 집에서 검거
[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 이재룡이 음주 상태에서 교통사고를 낸 뒤 도주했다가 경찰에 붙잡혔다.
7일 MBN 보도에 따르면 서울 강남경찰서는 도로교통법상 사고 후 미조치 혐의 등으로 이재룡을 조사하고 있다.
이재룡은 6일 밤 11시 5분께 서울 지하철 9호선 삼성중앙역 인근에서 차량을 운전하다 중앙분리대를 들이받은 뒤 그대로 달아난 혐의를 받는다.
이후 이재룡은 자신의 집에 차량을 주차한 뒤 지인의 집으로 이동했다가 경찰에 검거됐다. 음주 측정 결과 혈중알코올농도는 면허 정지 수준이었던 것으로 전해졌다.
현자 경찰은 이재룡을 상대로 정확한 사건 경위를 파악하고 있다.
앞서 이재룡은 2003년 음주 운전으로 입건된 전력이 있다. 당시 그는 음주 상태로 운전하다 사고를 냈음에도 음주 측정을 거부한 혐의로 불구속 입건, 면허 취소 처분을 받았다.
2019년에는 서울 강남에서 만취 상태로 볼링장 입간판을 파손해 재물 손괴 혐의로 경찰에 송치됐다. 당시 피해 금액을 배상해 기소유예 처분을 받은 바 있다.
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.