'월드 오브 탱크', 인기 애니메이션 '걸즈 앤 판처'와의 컬래버레이션 콘텐츠 추가

워게이밍은 MMO 액션 게임 '월드 오브 탱크'에 인기 애니메이션 '걸즈 앤 판처(Girls und Panzer)' 컬래버레이션 콘텐츠가 추가된다고 밝혔다.
또 오아라이의 정신을 담아 하마팀에서 영감을 얻은 상징적인 구축전차 'StuG III Ausf. F Kabasan'이 새롭게 등장한다. 아울러 이벤트 기간 동안 기존의 '걸즈 앤 판처'전차들도 다시 등장한다.
이와 함께 '걸즈 앤 판처' 컬래버 최초로 하나의 전차에 두 가지를 탈착할 수 있는 3D 스타일이 첫 선을 보인다. 플레이어들은 StuG III Ausf. F Kabasan에 두 가지 하마팀 테마의 3D 스타일 중 하나를 적용해 승무원의 개상과 매력을 표현할 수 있다. 두 스타일은 각각 독립적으로 적용할 수 있다. 또 하마팀, 오아라이 여학원, 세인트 글로리아나 여학원, 선더스 대학 부속 고교, 쿠로모리미네 여학원, 케이조구 고교까지 다양한 2D 스타일이 준비된다.
이밖에 이벤트 기간 동안 플레이어들은 특별 임무를 완료해 '걸즈 앤 판처' 토큰을 획득하고 하마팀 테마의 새로운 꾸미기 요소, 특별 음성 보유 전차장 등 특별 보상으로 교환할 수 있다.