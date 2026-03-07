'손태영♥' 권상우, 기러기 아빠의 안타까운 고백 "한국서 불면증..가족 옆에서만 숙면"
[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 권상우가 가족들과 함께 있으면 불면증이 사라진다고 털어놨다.
7일 유튜브 채널 'Mrs. 뉴저지 손태영'에는 '오랜만에 만난 권상우♥손태영 부부 즐거운 데이트 vlog'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 손태영과 자녀들이 있는 미국 자택에서 가족들과 오붓한 시간을 보내는 권상우의 모습이 담겼다.
손태영과 함께 곱창집을 찾은 권상우는 "아직 시차 적응 안 됐는데 (손태영이) 그렇게 곱창 먹고 싶다고 해서 왔다"고 말했다. 이에 손태영은 "뭘 적응이 안 되냐. 첫날 15시간 잤다"며 "곱창집 안 가도 된다고 했는데 (권상우가) 가주겠다고 했다"며 티격태격했다.
권상우는 "(미국) 도착해서 15시간 잤다. 겨울잠 잤다. 여기만 오면 잠을 잘 잔다"고 털어놨다. 이를 들은 손태영은 "잠을 모아서 왔다. 한국에서는 불면증이라고 되게 걱정했는데 그래도 15시간을 잤다"고 안쓰러워했다.
권상우는 "그래도 여기에 있으니까 잠이 잘 오는 거 같다. 심리적인 거 같다"며 가족과 함께 지내는 시간이 주는 안정감을 전했다.
미국 자택 보수 작업을 돕고, 손태영·딸과 함께 트와이스 월드 투어 공연을 관람하는 등 단란한 일상을 즐겼다. 또 눈이 쌓인 집 앞마당에서 딸과 함께 눈밭에 다이빙하고 눈썰매를 태워주는 등 행복한 시간을 보냈다.
한편 권상우와 손태영은 2008년에 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 현재 손태영은 자녀들의 교육을 위해 미국 뉴저지에 거주 중이다.
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.