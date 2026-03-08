'음주운전 3회' 이재룡, ♥유호정 이어 '짠한형'에도 불똥…유튜브 영상 비공개 전환[SC이슈]

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 이재룡이 음주운전 논란에 휩싸이면서, 그가 출연했던 웹 예능 '짠한형 신동엽'에도 불똥이 튀었다.
유튜브 채널 '짠한형 신동엽' 제작진은 지난달 23일 공개한 이재룡의 출연 영상을 비공개로 전환했다. 해당 영상에는 이재룡과 윤다훈, 성지루, 안재욱 등이 출연해 자신의 술버릇과 관련된 이야기를 털어놨다. 그러나 이재룡의 음주운전 사실이 알려지면서 큰 파장이 일었다.
이재룡은 지난 6일 오후 서울 강남구 지하철 9호선 삼성중앙역 인근에서 음주 상태로 차를 몰다 중앙분리대를 들이받고 달아난 혐의를 받는다. 이 사고로 인한 인명 피해는 없었으나, 이재룡은 사고 직후 자신의 집에 차량을 주차한 뒤 지인의 집에서 경찰에 붙잡힌 것으로 전해졌다. 당시 혈중 알코올 농도는 면허정지 수준이었으며, 경찰은 블랙박스 영상 등을 토대로 구체적인 경위를 조사할 방침이다.
이재룡의 음주운전은 이번이 처음이 아니다. 그는 2003년 음주운전으로 교통사고를 낸 뒤 음주 측정을 거부한 혐의로 입건돼 면허 취소 처분을 받았다. 2019년에는 만취 상태로 입간판을 파손시켜 재물손괴 혐의로 기소유예 처분을 받았다.
한편 이재룡은 1986년 MBC 18기 공채 탤런트로 연예계에 데뷔했다. 1995년에는 5살 연하 배우 유호정과 결혼해 슬하에 아들과 딸을 두고 있다.