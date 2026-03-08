[공식]르세라핌 '스파게티' 1억뷰 터졌다…통산 9번째 기록

[공식]르세라핌 '스파게티' 1억뷰 터졌다…통산 9번째 기록
사진 제공=쏘스뮤직

[스포츠조선 정빛 기자] 르세라핌(LE SSERAFIM)의
'SPAGHETTI (feat. j-hope of BTS)' 뮤직비디오가 유튜브 조회 수 1억 회를 돌파했다.

르세라핌이 하이브 레이블즈 공식 유튜브 채널에 공개한 싱글 1집 타이틀곡 뮤직비디오가 지난 7일 오후 5시 55분 조회 수 1억 회를 넘겼다. 이로써 르세라핌은 1억 뷰 이상 작품을 총 9편 보유하게 됐다.

뮤직비디오는 사람들에게 스파게티를 나눠주며 이들을 행복하게 만드는 르세라핌을 유쾌하게 보여준다. 이는 음악으로 리스너를 즐겁게 하는 다섯 멤버의 모습과도 맞닿아 있다. 식재료들이 공중을 떠다니고 배경을 2D 애니메이션처럼 표현하는 등 신선한 연출과 특수 효과가 돋보인다. 다섯 멤버가 스파게티 접시와 식탁을 무대 삼아 안무를 펼치는 등 곡 제목과 어울리는 재기발랄한 발상도 인상적이다.

'SPAGHETTI (feat. j-hope of BTS)'는 중독성 강한 멜로디에서 오는 '듣는 맛'과 에너제틱한 퍼포먼스가 주는 '보는 맛'으로 큰 주목을 받았다. 르세라핌은 이 곡으로 세계 양대 팝 차트인 빌보드 '핫 100'(50위)과 영국 '오피셜 싱글 톱 100'(46위)에서 팀 최고 성적을 경신하며 커리어 하이를 달성했다. 최근에는 글로벌 오디오·음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에서 음원 공개 약 4개월 만에 누적 재생 수 2억 회를 돌파했다.

르세라핌은 예능 및 오디션 프로그램, 유튜브 콘텐츠 고정 MC, 패션지 커버 장식, 뉴욕과 밀라노, 파리 패션위크 참석 등 다방면에서 활동을 펼치고 있다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

