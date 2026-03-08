'힘든 두아이 육아에 시집살이까지'…이민우♥日아내, 지칠대로 지친 모습→"차라리 날 투명인간 취급해줬으면"(살림남)[SC리뷰]

[스포츠조선 고재완 기자] 두아이의 육아에 지친 이민우의 일본인 아내의 모습이 공개돼 눈길을 끌었다.
지난 7일 방송된 KBS 2TV '살림남'에는 생후 71일 된 딸을 안고 있는 이민우의 모습이 공개됐다. 이제 두 딸의 아버지가 된 이민우의 행복 모먼트가 화면을 채운 가운데, 그의 아내는 두 아이의 육아로 지쳐있는 모습을 보여 모두를 안타깝게 했다. 이때 김지민도 2세 계획 중임을 밝히며 "원래는 자연임신을 하려고 했으나 둘 다 나이가 많아 시험관 시술을 위한 나팔관 조영술을 진행했다. 말도 안 되는 아픔을 겪었다"라고 전해 눈길을 모았다.
남원 가출 사건 이후, 아침부터 집에 보이지 않던 이민우의 부모님은 평소와 달리 헬스장에서 운동을 하고 있어 궁금증을 자아냈다. 특히 매일 새벽 5시 반에 헬스장을 찾는다는 이민우 어머니는 "며느리가 너무 안색도 안 좋고 기운이 많이 떨어진 거 같다. 우리가 편안하게 쉴 수 있게 시간을 만들어주면 좋을 것 같다"라며 깊은 속내를 드러냈다. 세 시간에 걸친 운동을 끝내고 집에 돌아온 이민우 부모님은 여전히 기운이 없는 며느리의 눈치를 살폈고, 이민우 또한 부모님과 아내 사이에서 함부로 나서지 못하고 조심스러워했다. 가족들의 지나친 관심에 마음이 더 불편해진 이민우 아내는 결국 쓰레기를 버리러 간다며 자리를 피했다. 그는 "남편도, 시부모님도 저를 챙겨줘서 너무 좋은데 어느 순간 나를 투명 인간처럼 생각해 주면 좋겠다는 생각이 든다"라고 지친 마음을 고백했다.
며칠 뒤 이민우 부부의 결혼식이 한 달 앞으로 다가왔고, 두 사람은 드레스 가봉을 위해 웨딩숍을 찾았다. 이민우는 아내가 드레스 피팅에 들어간 사이 하객 명단을 정리했고 거미, 성시경, 송승헌, 비 등을 언급해 관심을 집중시켰다. 박서진은 "얘기하신 분들 다 오면 시상식이다. 근데 왜 저 명단에 우리는 빠져 있느냐"라고 질투해 웃음을 안겼다. 이어 이민우는 웨딩드레스를 입은 아내의 연예인급 비주얼에 눈을 떼지 못했고, 다양한 리액션으로 칭찬하며 사랑꾼의 면모를 보였다.
이 가운데 이민우 어머니가 첫째 손녀와 함께 웨딩숍에 찾아왔고, 이민우는 어머니에게 시간 좀 끌어달라고 부탁한 뒤 어디론가 사라졌다. 야심 차게 깜짝 프러포즈를 준비한 이민우는 멋진 턱시도로 갈아입은 후 꽃다발과 함께 돌아왔다. 곧이어 아내를 가리고 있던 커튼이 열렸는데, 이민우는 눈앞에 펼쳐진 뜻밖의 광경에 입을 다물지 못했다. 아내 또한 첫째 딸과 함께 깜짝 프러포즈를 준비한 것. 이민우 아내는 "나와 딸을 받아줘서 정말 고마워. 내가 오빠를 지켜줄 거야" 등 진심이 가득 담긴 글귀로 마음을 전했다. 만감이 교차해 목이 멘 이민우도 "평생 나와 함께해 줄래?"라며 무릎을 꿇었고, 아내는 밝은 미소로 답해 진한 감동을 자아냈다. 고재완 기자 star77@sportschosun.com