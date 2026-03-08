박서진 女동생 효정, 웨딩드레스에 "만삭인줄"…다이어트했는데 76kg→80kg "어떻게 된거야"(살림남)[SC리뷰]

기사입력 2026-03-08 10:19


박서진 女동생 효정, 웨딩드레스에 "만삭인줄"…다이어트했는데 76kg→8…

[스포츠조선 고재완 기자] 가수 박서진의 동생 효정이 다이어트에도 오히려 체중을 늘어 보는이들까지 당황시켰다.

지난 7일 방송된 KBS 2TV '살림남'에서는 재봉틀로 옷을 만들고 있는 박서진의 모습이 담겨 눈길을 모았다.

박서진은 "예전에 무대 의상이 너무 비싸서 제가 직접 바느질도 하고 반짝이 사서 붙이고 했었다"라며 장구 외 또 다른 손재주를 자랑했다. 한편 박서진이 만들고 있는 건 다름 아닌 동생 효정의 웨딩드레스였는데, 그는 "동생이 의지가 많이 약한 편이다. 드레스를 입은 본인의 예쁜 모습을 보면 살을 빼고 더 예뻐지고 싶은 욕구가 생길 것 같아서 준비했다"라며 다시 한번 효정의 다이어트에 힘을 실었다.

드레스가 본인의 것임을 알게 된 효정은 "결혼은 오빠가 해야지!"라며 당황한 기색을 보였고, "이렇게 달라붙는 옷 입으면 남들이 보고 나 만삭인 줄 안다"라며 완강히 거부했다. 긴 실랑이 끝에 효정은 결국은 오빠의 뜻에 따라 드레스를 입고 나왔다. 이때 효정이 우려했던 D라인이 공개됐고, 박서진은 생각보다 적나라한 동생의 실루엣에 당황을 금치 못했다. 이에 더해 효정이 자리에 앉으려고 하자 드레스가 뜯어지는 대참사가 일어났고, 효정은 끝내 한 마리의 애벌레처럼 속절없이 고꾸라지며 스튜디오를 웃음바다로 만들었다.

반면 남매의 집에는 웃음기가 사라졌다. 박서진은 지난주 단식원에 다녀왔음에도 불구하고 다이어트에 실패한 효정에게 잔소리를 퍼부었다. 동생의 건강과 직결된 문제이기에 더욱 속상했던 박서진은 "너무 창피하다. 전 국민이 이런 모습을 보는 것도 한두 번이지 매번 이런 모습으로 나오고. 널 둔하고 살 못 빼는 미련 곰탱이라 생각할 것"이라며 효정을 강하게 몰아붙였다. 거듭되는 '정곡 찌르기'에 상처받은 효정은 "나도 심각성 느꼈다. 나도 살 빼고 싶은데 마음처럼 쉽지 않다"고 야속해하며 결국 자리를 떠났다.


박서진 女동생 효정, 웨딩드레스에 "만삭인줄"…다이어트했는데 76kg→8…

박서진 女동생 효정, 웨딩드레스에 "만삭인줄"…다이어트했는데 76kg→8…
혼자 남은 박서진은 앞서 에어로빅 동호회를 소개해줬던 개그맨 김용명에게 전화를 걸어 효정의 다이어트 고민을 털어놨다. 김용명은 요즘 유행 중인 식욕 억제제를 넌지시 언급했고, 박서진은 "식욕 억제제를 이기더라고요"라고 대답해 모두를 탄식하게 했다. 심각성을 느낀 김용명은 대한민국 공식 '테토남'이자 '의리'있는 배우 김보성을 효정의 일일 다이어트 사부로 소개했다. 김보성은 과거 한 달 반 만에 체지방만 14kg 감량했었던 무용담을 전하며 효정에게 희망을 심어줬다.

본격적인 다이어트에 들어가기에 앞서 효정은 다시 체중계에 올랐다. 얼마 전 단식원에서 76kg였던 효정의 체중은 오히려 80kg으로 늘어나 있었고, 효정의 몸무게를 확인한 김보성은 "하루 만에 빼야 돼?"라며 난색을 표해 모두를 당황케 만들었다. 이후 효정은 특급 다이어트 사부 김보성과 함께 파이팅 있게 의리를 외치며 워너비 몸무게 65kg을 향한 의지를 불태웠다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'솔로지옥5' 이성훈, 이명박 전 대통령 외손자설에 입 열었다 "팩트는 아니다"

2.

양준혁♥박현선, 쌍둥이 임신→아들 떠나보내고 오열 "심장소리 작아져" ('사당귀')

3.

'지연과 이혼' 황재균, 재혼 고민 고백 "다시 결혼해야 하나"

4.

'55세' 고현정, 야채 김밥으로 한 끼..'충격의 초소식' 근황

5.

황재균, 재테크 성공했네..4천만원 시계가 1억 됐다 '전현무 눈독'

연예 많이본뉴스
1.

'솔로지옥5' 이성훈, 이명박 전 대통령 외손자설에 입 열었다 "팩트는 아니다"

2.

양준혁♥박현선, 쌍둥이 임신→아들 떠나보내고 오열 "심장소리 작아져" ('사당귀')

3.

'지연과 이혼' 황재균, 재혼 고민 고백 "다시 결혼해야 하나"

4.

'55세' 고현정, 야채 김밥으로 한 끼..'충격의 초소식' 근황

5.

황재균, 재테크 성공했네..4천만원 시계가 1억 됐다 '전현무 눈독'

스포츠 많이본뉴스
1.

"위대한 한국인, 손흥민 왜 팔았어!" 英 BBC 분노 폭발…토트넘 '강등권' 추락 이유 "SON→케인 다 떠났다" 지적

2.

한국 더그아웃 향한 오타니의 짧고 조용했던 목례, '패자에 대한 배려'가 빛난 한 장면[도쿄 현장]

3.

김연아 작심 발언→4년 만에 또 피겨 '도핑' 논란? 여자 피겨 금메달 향한 가짜 의혹, 러시아마저 "음모론이다" 분노 폭발

4.

145㎞→155㎞, '구속만 10㎞ 회복되면…' 베일 벗은 광속 아쿼, '만족'은 이르다. 가능성은 보였다

5.

'논란의 볼 판정!' 한일전 3761일 만의 10연패 탈출 막았다…6-8 석패, 11연패 수렁[도쿄 리뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.