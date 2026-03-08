박서진 女동생 효정, 웨딩드레스에 "만삭인줄"…다이어트했는데 76kg→80kg "어떻게 된거야"(살림남)[SC리뷰]

|
[스포츠조선 고재완 기자] 가수 박서진의 동생 효정이 다이어트에도 오히려 체중을 늘어 보는이들까지 당황시켰다.
드레스가 본인의 것임을 알게 된 효정은 "결혼은 오빠가 해야지!"라며 당황한 기색을 보였고, "이렇게 달라붙는 옷 입으면 남들이 보고 나 만삭인 줄 안다"라며 완강히 거부했다. 긴 실랑이 끝에 효정은 결국은 오빠의 뜻에 따라 드레스를 입고 나왔다. 이때 효정이 우려했던 D라인이 공개됐고, 박서진은 생각보다 적나라한 동생의 실루엣에 당황을 금치 못했다. 이에 더해 효정이 자리에 앉으려고 하자 드레스가 뜯어지는 대참사가 일어났고, 효정은 끝내 한 마리의 애벌레처럼 속절없이 고꾸라지며 스튜디오를 웃음바다로 만들었다.
반면 남매의 집에는 웃음기가 사라졌다. 박서진은 지난주 단식원에 다녀왔음에도 불구하고 다이어트에 실패한 효정에게 잔소리를 퍼부었다. 동생의 건강과 직결된 문제이기에 더욱 속상했던 박서진은 "너무 창피하다. 전 국민이 이런 모습을 보는 것도 한두 번이지 매번 이런 모습으로 나오고. 널 둔하고 살 못 빼는 미련 곰탱이라 생각할 것"이라며 효정을 강하게 몰아붙였다. 거듭되는 '정곡 찌르기'에 상처받은 효정은 "나도 심각성 느꼈다. 나도 살 빼고 싶은데 마음처럼 쉽지 않다"고 야속해하며 결국 자리를 떠났다.
본격적인 다이어트에 들어가기에 앞서 효정은 다시 체중계에 올랐다. 얼마 전 단식원에서 76kg였던 효정의 체중은 오히려 80kg으로 늘어나 있었고, 효정의 몸무게를 확인한 김보성은 "하루 만에 빼야 돼?"라며 난색을 표해 모두를 당황케 만들었다. 이후 효정은 특급 다이어트 사부 김보성과 함께 파이팅 있게 의리를 외치며 워너비 몸무게 65kg을 향한 의지를 불태웠다.
