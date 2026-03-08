김종국, 16년 만에 드러낸 본심 "유재석 없었으면 '런닝맨' 안 했다"

[스포츠조선 이게은기자] 가수 김종국이 숨겨왔던 진심을 고백한다.

오늘(8일) 방송되는 SBS '런닝맨'에서는 직장인으로 변신한 멤버들이 회사 생활을 주제로 한 치열한 밸런스 게임에 도전한다.

이번 레이스는 룰렛 결과에 따라 성과 인센티브와 야근 여부가 결정되는 '런앤펀 컴퍼니 : 룰렛을 돌려라'로 꾸며져 멤버들은 점심 식사를 걸고 직장인이라면 누구나 고민해 봤을 법한 밸런스 게임을 펼쳐 큰 웃음을 선사할 예정이다.

특히 '유재석 라인 vs 지석진 라인' 중 하나를 선택해야 하는 난감한 질문이 등장하자 현장은 순식간에 열띤 토론장으로 변했다. 김종국은 1초의 망설임 없이 '유재석 라인'을 선택하며 지석진을 당황케 했으며, 지석진이 서운함을 내비치며 "'런닝맨'에 유재석이 없었다면 출연했겠느냐"라고 묻자, 김종국은 단호하게 "안 했죠"라고 답해 현장을 웃음바다로 만들었다. 16년 만에 공개된 김종국의 진심과 더불어, 대환장 토론을 가미한 '런닝맨 판 직장인 밸런스 게임'에 관심이 집중된다.


한편, 평화롭던 '런앤펀 이벤트 컴퍼니'에서 수상한 기류가 감돌기 시작한다. 정체불명의 전화와 의문의 메시지가 잇따라 도착하며 순식간에 급변한 회사 분위기에 멤버들은 서로를 의심하게 되는데 회사에 숨겨진 비밀을 추적할수록 상황은 예상치 못한 국면으로 치달으며 판도를 뒤집는다.

과연 모두를 충격에 빠뜨린 회사에 숨겨진 진실은 무엇일지, 연합과 배신, 그리고 반전의 결과가 기다리고 있는 '런앤펀 컴퍼니 : 룰렛을 돌려라' 레이스는 오늘 오후 6시 10분에 방송되는 '런닝맨'에서 확인할 수 있다.joyjoy90@sportschosun.com

