"데뷔부터 뮤직비디오 100만뷰 돌파" FIFTY FIFTY 문샤넬·예원 "하루도 빠짐없이 연습에 매진, 그래도 밥안먹어도 배불러"(백반기행)

[스포츠조선 고재완 기자] 피프티피프티의 문샤넬과 예원이 '백반기행'을 찾는다.
이런 가운데, 문샤넬의 K-식사예절 성장기가 그려진다. 식객의 음식을 먼저 그릇에 떠주는 듯하다 자신의 그릇으로 바꾸며 변화구를 선보였던 문샤넬. 이어진 식사에선 식객의 음식을 먼저 챙겨주며 한국 식사 예절에 빠르게 적응하는 모습을 보여준다. '장아찌'를 '양아치'로 잘못 들으며 엉뚱미를 발산하는가 하면, 양구의 명물 오골계의 맛에 화들짝 놀라는 등 삼촌 미소가 새어나오게 하는 '인간 비타민' 문샤넬의 모습이 공개된다.
허당미를 뽐내는 문샤넬 옆엔 '먹방 샛별' 예원이 있다. 수준 높은 리액션을 발산하며 식객의 극찬을 받은 예원, 음식을 '찰떡 표현'하는 모습에 미식 프로그램 러브콜이 잇따를 것으로 기대를 모으는데. 멜론장아찌, 망초대나물 등 강원도를 느낄 수 있는 정성스러운 반찬과 주인장이 직접 담근 보리막장 등 오랜만에 집밥을 맛본 예원의 반응에 관심이 쏠린다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com