[공식] '학폭 부인' 박혜수, 11년 동행한 소속사 품 떠났다…"최근 전속계약 종료"
|
|
|박혜수. 스포츠조선DB
[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 박혜수가 11년 동안 몸 담았던 소속사를 떠났다.
고스트스튜디오 관계자는 8일 스포츠조선에 "박혜수와 최근 전속계약이 종료됐다"고 밝혔다.
박혜수는 2015년 고스트스튜디오의 전신 심엔터테인먼트와 전속계약을 체결하며 11년간 동행해 왔다. 그는 2015년 드라마 '용팔이'로 데뷔한 후 '청춘시대', '내성적인 보스', '사임당 빛의 일기' 등을 통해 시청자들의 주목을 받아왔다. 이외에 영화 '당신, 거기 있어줄래요', '스윙키즈', '삼진그룹 영어토익반' 등 스크린에서도 활약을 펼쳤다.
그러나 박혜수는 2021년 온라인 커뮤니티를 통해 학교폭력 의혹이 제기돼 논란이 일었다. 당시 한 네티즌은 온라인 커뮤니티를 통해 "학창 시절 박혜수로부터 학교폭력을 당했다"며 글을 게재했으나, 소속사 측은 "사실 무근"이라고 강력한 법적 대응을 시사했다.
이후 박혜수는 2023년 개봉한 독립영화 '너와 나'로 활동을 재개했다. 그의 학폭 의혹으로 편성이 연기됐던 '디어엠'은 지난해 4월 KBS Joy, 7월 KBS2를 통해 뒤늦게 방송되기도 했다. 박혜수는 현재 경기도 파주에서 카페를 운영 중인 것으로 알려졌다.
안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.