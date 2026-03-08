'솔로지옥5' 세계TOP연봉 이승훈 "최미나수·목격담女와 현커NO…이명박 前대통령 손자도 아냐"(전참시)[SC리뷰]

[스포츠조선 고재완 기자] '솔로지옥5'에서 직진 플러팅으로 여심을 저격했던 이성훈이 베일에 싸였던 퀀트 트레이더의 일상을 최초 공개했다.
지난 7일 방송된 MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점'(기획 강영선, 연출 김윤집·전재욱·김해니·정동식·이다운, 작가 여현전) 388회에서 이성훈은 세계적 명문 UC 버클리에서 컴퓨터 공학·수학 전공, 글로벌 IT 기업 근무, 현재 뉴욕에서 '금융계의 꽃'이라 불리는 퀀트 트레이더로 일하는 등 '연프' 출연자 사상 역대급 스펙으로도 화제를 모았다. 특히 퀀트 트레이더는 데이터를 기반으로 주가를 미리 예측해 초단시간의 주가 변동에도 대처하는 자동화 시스템을 구축하는 직업으로, 세계에서 가장 높은 연봉을 받는 직업군임을 밝혀 놀라움을 자아냈다.
공개된 이성훈의 일상은 말 그대로 '인간 알고리즘' 그 자체였다. 한강 뷰 호텔의 스위트룸에서 눈을 뜨자마자 AI와의 영어 대화로 아침 연 그는, 주식부터 코인, 금·은, 그리고 코스닥 시세까지 전세계 주식 시장을 실시간으로 스캔하며 데이터로 세상을 읽는 전략가다운 진면목을 드러냈다. 특히 자신이 출연한 영상의 삼천 개가 넘는 댓글을 AI 코딩을 활용해 주요 단어와 관련도 높은 상위 댓글을 추출해내는 스마트한 모니터링에 참견인들도 입을 다물지 못했다.
이어서 국내 대표 우량주의 다음날 종가를 예측하는 코딩을 직접 설계, 참견인들의 몰입도를 높였다. 그의 코딩 결과가 상승을 가리키자 스튜디오는 "지금 들어가도 되냐" 질문으로 술렁였다. 이에 이성훈은 "계속 열심히 하면 글로벌 경쟁력을 갖지 않을까"라는 신중한 개인적 견해를 덧붙여 눈길을 끌었다. 이어 '퀀트 트레이더 본능'을 확인하러 간 홀덤 펍에서는 압도적인 포커페이스와 평정심으로 판을 휩쓸며 연승 행진을 이어가 지적 섹시함의 결정체를 보여줬다.
이후 김민지, 박희선, 김고은, 우성민 등 '솔로지옥5' 멤버들과 반가운 회동을 한 이성훈은 온라인을 뜨겁게 달궜던 각종 루머에 대해 쿨하게 해명했다. 먼저 최종 커플 최미나수와는 현재 좋은 친구 사이로 지내고 있음을 밝혔다. 화제가 된 '긴 머리 여성과의 데이트 목격담'에 대해서는 "AI다"라고 일축했으나, 참견인들의 날카로운 추궁에 "알아가던 사람과 찍혔다. 현커는 아니다"라고 털어놨다. 또한 '전직 대통령 외손자설'에 대해서도 "그 분 손자 아니다"라며 선을 긋더니, 루머로 재미 못 드려 유감이라는 예능감까지 발휘, 시청자들도 완벽하게 사로잡았다. 고재완 기자 star77@sportschosun.com