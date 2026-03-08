이재룡, 중앙분리대 들이 받고 '도주'…음주 운전 사고 CCTV 공개
[스포츠조선 이지현 기자] 배우 이재룡이 교통사고를 낸 뒤 현장을 떠나는 모습이 담긴 영상이 그대로 공개됐다.
지난 7일 SBS '8뉴스'에서는 이재룡의 음주 사고 당시 CCTV가 공개됐다.
공개된 영상은 이재룡의 흰색 승용차가 교차로에서 우회전하더니 중앙분리대를 들이 받으며 그대로 질주하는 모습이다. 중앙분리대가 크게 파손됐지만 운전자는 차량에서 내리지 않은 채 그대로 현장을 벗어났다.
이후 해당 차량은 인근 골목에서 다시 포착됐다. 차량 앞 범퍼 부분은 사고 여파로 파손된 상태였으며, 중앙분리대 파편이 도로 위에 떨어진 채 이동하는 모습이 확인됐다.
앞서 이재룡은 6일 밤 11시쯤 서울 지하철 9호선 삼성중앙역 인근에서 차량을 몰다가 중앙분리대를 들이받고 그대로 달아난 혐의를 받는다.
이재룡은 사고를 낸 뒤 지인 집으로 이동했다가 경찰에 검거됐다. 당시 측정된 혈중알코올농도는 면허 정지 수준이었던 것으로 조사됐다. 이재룡은 경찰 조사에서 "운전 당시에는 음주 상태가 아니었다"는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.
현재 서울 강남경찰서는 차량 블랙박스 등을 토대로 사고 당시 행적과 음주운전 여부 등을 조사하고 있다.
한편 이재룡의 음주운전은 이번이 처음이 아니다. 그는 2003년 음주 운전으로 적발 됐으며, 당시 음주 측정을 거부한 혐의로 면허가 취소됐다. 2019년에는 서울 강남에서 만취 상태로 볼링장 입간판 파손해 재물손괴 혐의로 경찰에 송치되기도 했다.
olzllovely@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.