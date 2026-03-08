"이세계에선 유재석급"…개그맨 이상훈, 장난감 덕질로 2억뷰→'200평 규모' 장난감 박물관 '덕후王國' 압도적 위용(전참시)
[스포츠조선 고재완 기자] 개그맨 이상훈이 10억원짜리 역대급 장난감 박물관을 공개할 예정이라 관심을 모으고 있다.
지난 7일 방송된 MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점'(기획 강영선, 연출 김윤집·전재욱·김해니·정동식·이다운, 작가 여현전) 388회 방송 말미 예고편에서는 개그맨 이상훈이 출연했다.
KBS공채 출신 16년차 개그맨 이상훈은 "장난감 덕질 인생만 25년"이라고 밝힌다. 덕분에 유튜브 채널 '이상훈TV'의 구독자만 58만명이 넘고 누적 조회수는 2억뷰를 돌파했다. 영상에서 이상훈은 전세계에 딱 하나뿐인 1억원을 호가하는 넷플릭스 '케이팝 데몬 헌터스'의 헌트릭스 루미 미라 조이 피규어 샘플을 꺼내들었고 매니저는 "리뷰를 부탁받았다"고 밝혔다. 또 말한마디에 자동으로 변신하는 '트랜스포머' 장난감에 즐거워하는 모습도 등장했다.
이어 등장한 장소는 보는 이들의 입을 떡 벌어지게 했다. 영상에서 이상훈은 25년간 쏟아 부은 덕질 인생의 정수를 보여줬다. 무려 10억 원을 투입해 완성한 200평 규모의 역대급 장난감 박물관을 공개하며, 본방송에서는 보는 이들의 시선을 단숨에 압도하는 '덕후 왕국'의 위용을 과시할 예정이다.
또 2025 MBC 방송 연예대상 인기상의 주인공 쯔양은 매니저 오수빈과 함께 거인 최홍만을 만나 먹방쇼는 물론 여고생 바이브 넘치는 하루로 시선을 사로잡을 전망이다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.