[SC리뷰] 김지민 "♥김준호와 결혼 진작할 걸…뜨거운 신혼 즐기는 중" ('살림남')

기사입력 2026-03-08 11:33


[스포츠조선 안소윤 기자] 개그우먼 김지민이 남편 김준호와의 신혼 생활을 털어놨다.

김지민은 지난 7일 KBS2 예능 프로그램 '살림하는 남자들 시즌2'에 스페셜 게스트로 출연해 특유의 입담을 발휘하며 즐거움을 더했다.

이날 김지민은 신혼의 달콤함이 묻어나는 모습으로 '결혼 전도사' 면모를 유감없이 보여줬다. "뜨거운 신혼 생활을 즐기고 있다"고 밝힌 김지민은 "결혼을 진작에 할 걸 너무 늦게 했나 싶기도 하다"라고 말했다. 특히 그녀는 남편 김준호의 가정적인 모멘트를 공개하며 "(김준호가) 생각보다 너무 잘해준다"며 칭찬했다. 여전히 핑크빛 분위기를 자랑하는 김준호, 김지민 부부의 애정 가득한 근황은 보는 이들의 미소를 자아냈다.

그런가 하면 김지민은 박서진의 동생 박효정의 다이어트 도우미로 등장한 개그맨 김용명을 보고는 "오빠 약간 빈 수레 느낌이 있다"고 폭로했다. 또, "(김용명이) 침을 너무 많이 튀긴다"면서 절친한 동료만이 할 수 있는 매운맛 디스를 이어나가 배꼽을 쥐게 했다.

김지민은 공감 가득 리액션 요정으로 활약하기도 했다. 그녀는 박서진의 동생 박효정의 다이어트 도전기에 폭풍 공감하며 "웨딩 사진 찍기 전에 '2kg만 빼자'하고 식단 조절을 했다"는 자신의 경험을 고백했다. 이어 그녀는 다이어트 조력자로 등장한 김보성이 의리를 설파하자 "의리를 몇 분째 외치는 거냐"며 돌직구를 던져 현장을 웃음바다로 만들었다.

김지민은 결혼 선배로서의 현실적인 조언과 개그 본능도 잊지 않았다. 그는 이민우의 아내를 위해 자리를 피해주는 가족들을 보면서 "이렇게 다 같이 산다면 어떨 것 같냐"는 은지원의 질문에 "좋죠"라고 떨리는 목소리로 대답하며 개그 본능을 드러냈다. 결혼을 한 달 앞둔 이민우를 보면서는 "저 때부터 누굴 초대해야 할지 생각할 게 많아 정말 힘들 때"라며 기혼자로서 현실 공감 리액션을 보여줬다.


