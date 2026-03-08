유연석, 알고보니 금수저였다 "父는 공학박사, 母는 화가" ('미우새')
[스포츠조선 정안지 기자] 배우 유연석이 엄친아 집안을 공개했다.
8일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 유연석이 게스트로 출연했다.
이날 서장훈은 유연석에 대해 "대표적인 엄친아다. 공학박사 아버지, 화가 어머니, 수학 강사 형이 있다"라면서 "유연석 씨도 전교 회장까지 했다더라"고 했다. 이어 "10대 때도 안 온 사춘기가 40대에 왔다는 게 무슨 말이냐"라고 물었다.
이에 유연석은 "어릴 때는 기억 나는 사춘기가 없다"라면서 "40대가 되니까 40춘기처럼 어머니한테 툴툴거리기도 한다"라고 했다.
그는 "어머니가 새벽에 전화를 하신다. 밤샘 촬영 후 새벽에도 촬영할 때가 있지 않나. 그때 '촬영 중이다'라고 말씀드려도 안 끊고 계속 말씀을 하신다"라면서 "'주방 티비가 안 나온다'면서 이야기를 하신다"라고 했다.
이에 신동엽은 "혼자 계시냐"라고 물었고, 유연석은 "아버지도 계시는데 아버지가 그런 걸 못하니시니까"라고 했다. 이를 들은 서장훈은 "고장 난 건 아버님이 공학박사니까 가능하지 않을까"라고 하자, 신동엽은 "공학박사는 전파사랑 다르다"라고 해 웃음을 안겼다.
anjee85@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.