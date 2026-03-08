"2도화상 쯤이야"…권은비, 완벽 미모·몸매 자랑→화상도 가릴수 없는 '퍼펙트 뷰티풀'
[스포츠조선 고재완 기자]가수 권은비가 완벽한 미모와 몸매로 팬들을 사로잡았다.
권은비는 8일 자신의 개인 계정에 별다른 멘트없이 사진 여러장을 공개했다.
사진 속 권은비는 블루 크롭티셔츠와 트레이닝 팬츠를 매치해 패션센스를 드러냈다. 살짝 드러낸 복근이 섹시미를 더했다. 또다른 사진에서도 베이비 카키 컬러의 트레이닝 셋업으로 몸매를 고스란히 드러내 완벽 굴곡을 자랑했다.
권은비는 지난 달 화상 입은 코와 입술 상태를 공개해 안타까움을 자아낸 바 있다. 그는 "킬리만자로 등반 후 코랑 입술 2도 화상. 놀라셨죠?"라고 밝혔지만 한국 피부과에서 치료를 받으면 "맨날 하루도 빠짐없이 연고 바르고 가리고 다녔다"며 치료에 힘썼다.
이후에도 권은비는 "시간이 지났는데 얼굴 까매지고 기미가 생기고 붉어짐 이슈"라면서도 "그래도 괜찮아지고 있다"며 웃었다. 그리고 최근 다시 완벽해진 미모와 몸매로 팬들을 사로잡고 있다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com
