'조윤희 이혼' 이동건, 10살 딸 둔 父 솔직 고민 "같이 안사는 아빠 어떨지" ('미우새')

기사입력 2026-03-09 06:15


'조윤희 이혼' 이동건, 10살 딸 둔 父 솔직 고민 "같이 안사는 아빠…

[스포츠조선 정안지 기자] 배우 이동건이 "10살된 딸 로아가 같이 안 사는 아빠에 대한 생각이 어떨지 두렵기도 하다"라고 솔직하게 털어놨다.

8일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 이동건이 딸 로아를 위해 방을 꾸미는 모습이 그려졌다.

최근 새집으로 이사한 이동건은 초등학교 3학년이 된 딸 로아 방이 될 곳을 꾸몄다. 앞서 이동건은 로아 양에게 "아빠 로아 학교 가면 넓은 집으로 이사하겠다. 공부방, 잠자는 방 만들어주겠다"라고 약속했던바.

이동건은 로아 양의 그림을 딸 눈높이에 맞춰 진열하고 또 로아 양이 좋아하는 최애 애니메이션을 놓는 등 진열장은 로아 양의 최애템으로 채워졌다.

이때 개그맨 김준호와 배우 최대철이 이동건의 집을 찾았고, 이동건은 "로아를 위해 이 방을 꾸며주고 싶다"라며 도움을 요청했다.

이동건은 두 사람에게 로아 양이 그린 그림들로 채운 진열장을 자랑한 뒤, "로아가 사랑받으라고 사랑 부적이라고 그려줬다"라면서 딸 이야기에 행복한 미소를 지었다.

이에 고등학생 딸을 둔 아빠 최대철은 "자기만의 공간이 있다는 것 자체가 아빠 집에 놀러 올 때 좋다. 편안해지고"라고 했다.


'조윤희 이혼' 이동건, 10살 딸 둔 父 솔직 고민 "같이 안사는 아빠…
이동건은 '로아 만나면 보통 뭐하냐'는 질문에 "할아버지, 할머니 집에 가서 밥 먹고 키즈카페 가고 같이 그림 그린다. 또 영화도 보러간다"라며 로아 양과 함께 보낸 소중한 시간을 떠올렸다.


이어 그는 "거의 데이트다. 10살 되니까 딱히 육아한다는 생각보다 로아랑 노는 날, 같이 대화하고 같이 뭔가를 하는 날이 됐다"라고 했다.

최대철은 "나는 고등학교 가기 전까지는 딸 방에 들어가기 어려웠다. 방에 들어가면 노크를 꼭 해야 하고, 옷 갈아입고 이런 것도 예민하다. 초등학교 5,6학년되면 슬슬 온다"라며 "걱정마라. 그게 자연스러운거다"라고 했다.

이에 이동건은 "나도 몇 년 안 남았다. 나도 겁난다"면서 "로아가 아이를 넘어가서 여자가 되는 사춘기가 왔을 때 같이 살지 않는 아빠에 대한 생각이 어떨지"라며 솔직한 고민을 털어놨다.

과거 로아 양은 아빠와의 행복한 시간에 "아빠랑 같이 살았으면 좋겠다. 아빠랑 같이 살고 싶다"라고 말하기도 했던바.

이동건은 "그게 아직은 두렵기도 하고 또 기대가 되기도 하다"라면서 "그때 좋은 쪽으로 우리가 앞으로 관계를 이어 나가기 위해서 지금 많이 노력한다"라고 전해 눈길을 끌었다.

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'연매출 30억' 양준혁, 오션뷰 포항 집 공개 "전세...양식장과 10분 거리" ('사당귀')

2.

진태현, '입양한 딸' 뒤 수근대는 이들에 따끔한 일침 "보이기 위한 삶 아냐"

3.

양준혁 아내, 몰래 집들이 진행한 ♥남편에 분노 "우리 집들이 해?" ('사당귀')

4.

양준혁 아내 "♥남편 100억 보고 취집했다고...19살 차에 父 울며 반대" ('사당귀')[종합]

5.

'짠돌이' 김종국, 또 폭로 터졌다...하하 "형수님 몽클레어 입고 있다" (런닝맨

연예 많이본뉴스
1.

'연매출 30억' 양준혁, 오션뷰 포항 집 공개 "전세...양식장과 10분 거리" ('사당귀')

2.

진태현, '입양한 딸' 뒤 수근대는 이들에 따끔한 일침 "보이기 위한 삶 아냐"

3.

양준혁 아내, 몰래 집들이 진행한 ♥남편에 분노 "우리 집들이 해?" ('사당귀')

4.

양준혁 아내 "♥남편 100억 보고 취집했다고...19살 차에 父 울며 반대" ('사당귀')[종합]

5.

'짠돌이' 김종국, 또 폭로 터졌다...하하 "형수님 몽클레어 입고 있다" (런닝맨

스포츠 많이본뉴스
1.

[속보]'천만다행' 한국, 조기 탈락 면했다!…3승 일본 조 1위 확정, 호주-대만과 조2위 경우의 수 남았다

2.

'21년 역사상 첫 굴욕' 하필 류현진 복귀전…"졌다, 우리가 져서 아쉬웠다"

3.

[속보]"'스마일 철녀' 김윤지 해냈다!" 바이애슬론 첫 금메달!!! 韓여성선수 동계패럴림픽 사상 첫'역사[밀라노-코르티나 패럴림픽 현장]

4.

전쟁같았던 대만전, 307억 노시환만 못 봤다...세리머니 창작 이후, 자취를 감췄다

5.

"어제 결정 났어요" 호주전 깜짝 선발 낙점, 대만에 질 줄은 몰랐지…3실점은 곧 탈락이다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.