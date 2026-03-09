이수근, 男 연예인 최단신 위기..."160cm였는데 3cm 줄어"

[스포츠조선 조윤선 기자] 이수근이 2년 만에 '개그콘서트'에 출연해 타고난 '뼈그맨' 본능을 입증했다.

8일 방송된 KBS2 '개그콘서트'에서는 '개콘 레전드' 이수근이 특별 출연했다. 이수근은 2024년 4월 이후 약 2년 만에 친정인 '개그콘서트'를 방문했다.

'공개재판'에서 이수근은 '개콘 방임죄'로 피고인석에 섰다. 검사 박성호는 "개콘이 낳은 스타가 잠깐 '1박 2일' 나간다더니 지금 '아는 형님' 집에 쭉 눌러살고 있다"며 "고음불가 대신 다른 프로그램 출연불가를 요청한다"라고 주장했다.

변호사 박영진은 "이수근은 개콘을 버린 적 없다. 늘 개콘만을 생각했다"라고 반박했다. 그는 이수근에게 과거 인기 코너 '키컸으면' 재연을 부탁했다. 이수근은 추억의 리듬에 맞춰 "머리, 어깨, 무릎 발까지 157"이라고 외쳤다. 이어 "원래는 160이었는데 오십 넘으니 키가 3cm 줄었다"라고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다. 뿐만 아니라 정범균과 '고음불가'도 시연하며 녹슬지 않은 개그 본능을 자랑했다.

판사 박준형은 "개그를 잘하는데 개콘을 안 한 죄, 죄질이 너무 나쁘다"라며 "다른 코너에도 출연하라"라고 판결해 관객의 호응을 끌어냈다.


이어진 '오히려 좋아'에서는 김기열이 제주도행 비행기를 납치해 몰디브로 가겠다고 선언했다. 그런데 "국정원 요원이 비행기에 탔다"는 첩보가 입수됐고, 김기열은 무슨 소리가 난다며 화장실 문을 벌컥 열었다. 그런데 그 안에는 바지를 반쯤 내린 이수근이 앉아 있었다.

이수근은 "이게 예의 없게 뭐 하는 거냐. 창피해서 이 비행기 어떻게 타느냐"라고 짜증을 내더니 "먼저 내리겠다"면서 비행기 문을 열고 뛰어내려 웃음을 자아냈다. 그는 코너 마지막에 온몸이 얼어붙은 채 다시 비행기에 탑승했고, 덜덜 떨리는 목소리로 "바지 좀 올려주세요"라고 말해 폭소를 터뜨렸다.

'심곡 파출소'에서는 '시.팔이' 한수찬이 관객들과 제목 맞히기 내기를 펼쳤다. 그런데 한 여성이 손을 들자 한수찬이 크게 당황했다. 바로 그의 어머니였던 것. 한수찬 어머니는 정답이었던 '요즘 날씨'를 맞혔고, "아들이 어제 방에서 연습하는 걸 들었다"라고 말해 객석을 웃음바다로 만들었다.

한편, KBS2 '개그콘서트'는 매주 일요일 밤 방송한다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

