'클라이맥스' 하지원 "4년 만에 드라마 복귀..인간관계 호기심, 매력 갖고 선택"

10일 서울 신도림 더세인트에서 ENA드라마 '클라이맥스' 제작발표회가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 하지원. 신도림=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.03.10/
[스포츠조선 문지연 기자] 배우 하지원이 복귀 소감을 밝혔다.
10일 오후 서울 구로구에 위치한 더세인트에서 ENA 새 월화드라마 '클라이맥스'(이지원 신예슬 극본, 이지원 연출)의 제작발표회가 진행됐다. 행사에는 주지훈, 하지원, 나나, 오정세, 이지원 감독이 참석했다.
하지원은 2022년 방영됐던 '커튼콜' 이후 약 4년 만에 드라마에 복귀한다. 하지원은 "이지원 감독님과는 '비광'이란 영화 작업을 했다. '클라이맥스' 전에 작업을 했는데 아직 공개되지 않았지만 너무 좋았고, 뭔가 더 가고 싶다, 또 다른 작업을 더 하고 싶다는 느낌을 많이 받았었는데 감독님이 또 '클라이맥스'라는 작품을 제안해주셨다. 작품을 읽자마자 정말 강렬하고 그동안 해보지 않았던 추상아라는 인물에 매력을 느꼈다. 제가 6~7년 전부터 사람, 인간관계 이런 것에 대해 호기심도 많고 알아가던 차에 이 작품이 누구나 느낄 수 있는 욕망, 권력, 살아가면서 해야 하는 선택들에 대한 너무 좋은 작품인 것 같아서 선택하게 됐다"고 말했다.
'클라이맥스'는 대한민국 최고의 자리에 서기 위해 권력의 카르텔에 뛰어든 검사 방태섭과 그를 둘러싼 이들의 치열한 생존극을 그린 작품. 주지훈, 하지원, 나나, 오정세, 차주영 등 배우들이 합류해 권력과 사랑 앞에서 서로 다른 욕망과 신념을 지닌 인물들의 치명적인 관계를 밀도 있게 그려낼 것으로 보인다. 특히 '내부자들', '남산의 부장들', '다만 악에서 구하소서', '서울의 봄', '하얼빈', '메이드 인 코리아' 등으로 흥행 타율을 증명해온 제작사 하이브미디어코프의 새로운 시리즈로도 주목받고 있다.