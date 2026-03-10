'클라이맥스' 하지원 "여배우 연기, 여배우로서 힘들어..롤러코스터 타는 중"

[스포츠조선 문지연 기자] 배우 하지원이 여배우 연기에 도전하는 소감을 밝혔다.

10일 오후 서울 구로구에 위치한 더세인트에서 ENA 새 월화드라마 '클라이맥스'(이지원 신예슬 극본, 이지원 연출)의 제작발표회가 진행됐다. 행사에는 주지훈, 하지원, 나나, 오정세, 이지원 감독이 참석했다.

하지원은 "여배우 연기를 하는 것이 여배우로서 너무 힘들었던 것 같다. 그리고 또 하지원이라는 배우를 지우고 추상아를 연기하기 때문에 매 순간들이 굉장히 힘들었고, 감독님과 모니터를 꼼꼼히 했던 것 같다. 그리고 추상아를 연기하면서도 저 역시 상아라는 인물을 보면서 오히려 배우로서 많은 감정들이 느껴졌던 것 같다. 비슷한 공감대라면, 저 역시 7~8년 전부터 배우로서, 한 인간으로서 나는 누구인가에 대한, 나의 삶, 내가 왜 배우를 하고 있는지에 대한 고민도 많이 했고 롤러코스터를 타면서 지금도 그 과정 안에 있다. 그래서 어떻게 보면 '클라이맥스'라는 작품이 더 신인 같이 연기를 했던 것 같다. 그리고 촬영하는 캐릭터를 연기하는 것은 너무 힘들고 감정도 힘들었지만, 배우로서 현장에 나가는 것은 더 재미있던 것 같다. 저에게는 앞으로 연기를 하면서 클라이맥스라는 작품이 많은 것을 가져다 주는 작품이라는 생각이 든다"고 했다.

'클라이맥스'는 대한민국 최고의 자리에 서기 위해 권력의 카르텔에 뛰어든 검사 방태섭과 그를 둘러싼 이들의 치열한 생존극을 그린 작품. 주지훈, 하지원, 나나, 오정세, 차주영 등 배우들이 합류해 권력과 사랑 앞에서 서로 다른 욕망과 신념을 지닌 인물들의 치명적인 관계를 밀도 있게 그려낼 것으로 보인다. 특히 '내부자들', '남산의 부장들', '다만 악에서 구하소서', '서울의 봄', '하얼빈', '메이드 인 코리아' 등으로 흥행 타율을 증명해온 제작사 하이브미디어코프의 새로운 시리즈로도 주목받고 있다.

'클라이맥스'는 오는 16일 오후 10시 ENA를 통해 첫 방송된다.


