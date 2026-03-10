'클라이맥스' 나나 "강도 피해 사건, 많은 분들의 응원 덕에 일상 복귀…

10일 서울 신도림 더세인트에서 ENA드라마 '클라이맥스' 제작발표회가 열렸다. 질문에 답하는 나나. 신도림=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.03.10/
[스포츠조선 문지연 기자] 배우 나나가 강도 피해 사건을 언급했다.
10일 오후 서울 구로구에 위치한 더세인트에서 ENA 새 월화드라마 '클라이맥스'(이지원 신예슬 극본, 이지원 연출)의 제작발표회가 진행됐다. 행사에는 주지훈, 하지원, 나나, 오정세, 이지원 감독이 참석했다.
나나는 지난해 11월 자택에 침입한 강도로 인해 상해를 입었다. 앞서 경찰의 조사에 따르면 나나의 집에 침입했던 A 씨는 집에서 마주친 나나의 모친을 흉기로 위협하고 금품을 요구했으며 비명을 듣고 잠에서 깬 나나가 모친을 구하려 A 씨와 몸싸움을 벌였다. 이로 인해 나나는 부상을 입었고, 모친도 A 씨에게 목이 졸리는 등의 상해를 입었다. A 씨는 흉기로 인한 턱 열상을 입은 것으로 알려졌다.
나나는 "그 전의 일(강도 피해 사건)에 대해서도 얘기하자면, 많은 분들이 걱정을 해주셨다. 응원도 격려도 해주시고. 그래서 덕분에 힘을 얻으면서 즐겁게 일상 생활로 빨리 돌아온 것 같다. '클라이맥스'에서 연기하는 나나의 모습으로 인사드릴 수 있어서 기대되고 감사한 하루를 보내고 있다"고 했다.
이어 "액션 연습을 하기는 했지만, 실제 상황과는 다르다. 그 상황을 직면했을 때에는 다른 상황이기에 액션의 도움을 받았다고는 할 수 없는 것 같다"고 밝혔다.
'클라이맥스'는 대한민국 최고의 자리에 서기 위해 권력의 카르텔에 뛰어든 검사 방태섭과 그를 둘러싼 이들의 치열한 생존극을 그린 작품. 주지훈, 하지원, 나나, 오정세, 차주영 등 배우들이 합류해 권력과 사랑 앞에서 서로 다른 욕망과 신념을 지닌 인물들의 치명적인 관계를 밀도 있게 그려낼 것으로 보인다. 특히 '내부자들', '남산의 부장들', '다만 악에서 구하소서', '서울의 봄', '하얼빈', '메이드 인 코리아' 등으로 흥행 타율을 증명해온 제작사 하이브미디어코프의 새로운 시리즈로도 주목받고 있다.