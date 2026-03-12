[공식] 유재석X유연석 ‘틈만 나면,’ 시즌4 1회 연장 확정…2049 화요 1위 저력

기사입력 2026-03-12 09:46


[스포츠조선 조민정 기자] '틈만 나면,'이 시즌4 1회 연장을 확정했다.

SBS 예능 '틈만 나면,'은 일상 속 짧은 틈새 시간을 공략해 행운을 선물하는 버라이어티 프로그램이다. 12일 제작진은 당초 16회로 기획됐던 시즌4를 총 17회로 확대 편성한다고 밝혔다.

지난해 12월 시즌4로 돌아온 '틈만 나면,'은 첫 방송부터 2049 시청률 기준 화요일 전 장르 1위를 기록했다. 시즌4 전 회차가 화요일 동시간대 1위를 차지했고, 화요일 드라마·예능 전체 9주 연속 1위에 오르며 2049 시청층의 지지를 이어갔다. 특히 '조인성·박정민·박해준' 편은 가구 시청률 5.8%, 분당 최고 8.4%를 기록하며 시즌 자체 최고 수치를 경신했다. 닐슨코리아 수도권 기준이다.

프로그램 중심에는 유재석과 유연석의 진행 호흡이 있다. 두 사람은 게스트와 일반인 신청자를 자연스럽게 아우르며 매 회 다른 분위기를 만들어내고 있다.

시즌4에는 이제훈·표예진, 추영우·신시아, 차태현·김도훈, 권상우·문채원, 엔믹스 해원·설윤, 이선빈·김영대, 조인성·박정민·박해준, 송은이·김숙, 정상훈·지예은, 라미란·주종혁, 추성훈·김동현, 이솜·김경남·전석호 등 다양한 분야의 게스트가 출연했다.

최보필 PD는 "매 시즌 시청률과 반응이 점점 좋아지고 있어 감사하다"며 "1회 스페셜 연장이 결정된 만큼 특별한 틈 친구들이 등장할 예정"이라고 전했다.

SBS '틈만 나면,'은 매주 화요일 오후 9시 방송된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

