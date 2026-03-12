[공식] '짧은대본' 윤상정, 매니지먼트 런과 전속계약…진영과 한솥밥 먹는다

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 윤상정이 매니지먼트 런과 전속 계약을 체결했다.

매니지먼트 런은 12일 "다양한 작품에서 개성 있는 매력과 안정적인 연기력을 보여준 배우 윤상정과 전속 계약을 체결 했다"며 "폭넓은 연기력으로 배우로써의 역량을 펼쳐 나갈 윤상정의 활동에 기대해도 좋다"고 밝혔다.

국민대 법학부 출신으로 지적인 면모를 겸비한 배우 윤상정은 웹드라마 '짧은대본'으로 데뷔해 현실감 있는 연기로 호평을 받고 약 800만뷰라는 기록을 세우며 화제를 모은 바 있다. 이어 지난 2025년에는 티빙 오리지널 '스터디그룹 시즌1'에서 최희원 역을 맡아 유쾌하면서도 개성 강한 캐릭터를 자신만의 스타일로 완벽하게 소화하며 원작 웹툰과 완벽 싱크로율을 자랑하며 연기자로써 입지를 다졌다.


특유의 리듬감있는 코믹 연기와 캐릭터 소화력으로 작품의 재미를 한층 더 끌어올렸다는 평가를 받은 윤상정은 tvN '프로보노' 지소연 역을 통해 이전과는 다른 분위기의 캐릭터를 선보이며 반전 매력을 보여주었고, 첫 주연을 맡은 tvN 단막 드라마 '커피하우스' 한상미 역으로 한층 더 깊어진 연기력을 보여주며 호평을 받고 있다. 절제된 감정 표현과 담담한 눈물 연기로 캐릭터의 감정을 섬세하게 그려내며 깊어진 연기력을 보여준 윤상정이 매니지먼트 런과 만나 함께 선보일 행보에도 관심이 쏠린다.

한편, 배우 윤상정은 현재 차기작을 결정 짓고 촬영 준비에 한창이다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

