송은이, 수십억 기회 날렸네…"장항준 영화 '왕사남' 투자 안해" 탄식

[스포츠조선 이지현 기자] 방송인 송은이가 절친인 장항준 감독의 영화 '왕과 사는 남자'의 투자설에 대해 일축했다.
송은이는 장항준 감독과 전화 인터뷰를 하며 "방송이 나갈 때쯤이면 천만이 될 것 같다"고 축하 인사를 건냈다. 하지만 전화를 받은 장항준 감독은 평소보다 낮은 목소리로 걱정을 사자, 그는 "숙취와 감기, 비염 이슈로 지금 누워 있는 중"이라며 웃음을 자아냈다.
천만 영화 탄생을 앞둔 소감을 묻자 장항준 감독은 "진짜 믿기지가 않는다"며 "가끔 드는 최악의 생각이 있다. 잠에서 깼는데 '이게 꿈이었구나' 하고 원래 상황으로 돌아가는 것, 그게 제일 악몽 같다"고 털어놨다.
이후 전화연결을 끝내고, 김숙은 "비보에서 투자 들어갔나"라고 송은이 에게 물었지만, "아니요. 다들 비보에 축하한다는 멘트를 많이 해주시는데 사실 장항준이 잘 돼서, 우리의 패밀리니까 기쁜 거지. 아시지 않나. 제가 하는 일이 그렇지 않나"라며 말했다.
이에 김숙도 "우리 항준이가 해냈다는 게 기쁘다"라고 강조했고, 송은이도 "오빠가 좋은 마음으로 잘 살았기 때문에 이런 일이 있다고 생각한다"라고 덧붙였다.
그러자 영상에는 안타까워하는 댓글이 많이 달렸다. "리바운드는 투자하고 왕사남은 투자 안한 시소", "은이언니 투자 안 했다고 할 때 육성으로 한탄했네요", "그전 장항준 감독님 몇몇 영화에 비보 송은이언니 제작...지분 있었어서 왕사남에도 있을 줄"이라며 안타까워 했다.
한편 '왕과 사는 남자'는 지난 2월 4일 개봉해 31일 만에 1000만 관객을 동원하며 올해 최고의 흥행작으로 등극했다. 이에 수익에 대환 관심도 높아지고 있는 상황. 손익분기점이 약 260만명으로 알려져 이미 손익분기점은 넘었다.
영화계 관례상 감독은 기본 연출료 외에 손익분기점 이후 관객 수에 따라 '러닝 개런티'를 받는 경우가 많다. 통상 관객 1인당 300~500원 수준의 인센티브를 적용하면 장항준 감독이 받을 추가 보수는 약 28억~47억원으로 추정된다. 여기에 수억 원대 기본 연출료를 포함할 경우 전체 수익은 수십억원 규모가 될 가능성도 있다.
