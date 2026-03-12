'초마름' 변신 하지원, 대학 재입학..'26학번 지원이요' 공개

기사입력 2026-03-12 18:10


10일 서울 신도림 더세인트에서 ENA드라마 '클라이맥스' 제작발표회가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 하지원. 신도림=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.03.10/

[스포츠조선 문지연 기자] 하지원이 26학번 새내기로 변신한다.

오는 19일 첫 공개를 앞둔 JTBC 디지털스튜디오 신규 웹예능 '26학번 지원이요'가 12일 채널을 전격 오픈하고, 티저 영상을 공개해 화제를 모으고 있다.

'26학번 지원이요'는 국민 배우 하지원이 26학번 대학교 신입생으로 돌아가 젠지(GEN-Z) 세대와 소통하며 실제 대학 생활에 뛰어드는 모습을 담은 프로그램이다. 털털한 매력으로 오랜 기간 사랑받아온 하지원이 첫 단독 웹예능에 도전하는 만큼, 그녀가 보여줄 새로운 모습에 관심이 모인다.

이날 오픈된 채널에는 하지원의 첫 캠퍼스 방문기를 담은 티저 영상이 공개돼 눈길을 끈다. 그녀의 귀여운 어린 시절과 학창 시절 사진으로 시작된 영상은 캠퍼스로 향하는 하지원의 등굣길을 따라간다. 길을 걷다 지나가던 행인에게 길을 묻는 등 편안하게 학교로 향하던 하지원이 정문에 도착하는 순간, 칙칙하던 캠퍼스는 순식간에 핑크빛 봄 분위기로 물든다. 수강 신청부터 강의, 과팅까지 실제 새내기들과 함께 펼쳐갈 하지원의 캠퍼스 라이프에 기대감이 높아진다.

제작진은 "하지원의 털털한 매력과 봄 캠퍼스의 활기찬 분위기가 어우러져 생생한 캠퍼스 라이프를 담아낼 수 있었다", "첫 단독 웹예능을 맡은 하지원이 26학번 새내기로 변신해 보여줄 다채로운 매력을 기대해도 좋을 것"이라고 전했다.

배우 하지원의 26학번 신입생 도전기, JTBC 디지털스튜디오 '26학번 지원이요'는 오는 19일 오후 6시, 동명의 유튜브 채널에서 첫 공개될 예정이다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

