한고은, ♥남편 '7년 째 무직'인데…드디어 알린 복귀 소식 "6월에 인사 드릴 것"

12일 한고은의 유튜브 채널에서는 '41살에 결혼 성공한 한고은이 말하는 배우자 고를 때 진짜 중요한 기준 1가지(고민상담, Q&A)'라는 제목의 영상이 게재됐다.
한고은은 유튜브 구독자 10만 명 돌파 기념으로 구독자들이 궁금해했던 질문에 답하는 시간을 가졌다. 한 팬은 "작품으로도 보고 싶다. 작품 계획은 없으시냐"고 물었고 한고은은 "제가 드라마를 들어가서 여러분들께 올해 6월 초 정도에 인사 드릴 거 같다. 일일드라마를 하게 됐다"고 드라마 복귀 소식을 알렸다. 한고은은 "고은언니로서도, 한고은 배우로서도 열심히 하는 모습 보여 드리겠다. 많이 응원하고 사랑해달라"고 당부했다.
시어머니의 출연 여부에 대해서는 "여러분께서 저희 시어머니를 궁금해하시는지 몰랐다"며 "여러분이 원하시면 제가 부탁을 드려보겠다. 어제 잠깐 뵙고 왔는데 시어머니 지인 분들, 친구 분들한테 인사를 많이 받는다더라. 제가 시어머니 곧 모시겠다"고 예고했다.
또 다른 팬은 한고은 신영수 부부에게 마지막 키스를 물었다. 이에 한고은은 신영수에게 "오늘 할까?"라고 물어 웃음을 안겼다. 신영수 역시 "오늘 하면 되긴 하는데 마지막으로 언제 했는지 모르겠다"고 너스레를 떨었다.
한편, 배우 한고은은 2015년 4살 연하 남편 신영수와 결혼했다. 한고은의 남편은 과거 홈쇼핑 MD로 일했으나 2020년 부친 병간호를 위해 퇴사한 것으로 알려졌다. 이후 신영수는 한고은의 유튜브 채널을 통해 "아내 덕에 돈 걱정 안 하고 살고 있다"고 밝혀 화제가 됐다.