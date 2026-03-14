한혜연, 16kg 감량 후 44kg...셔츠 풀어헤치자 깊은 쇄골 '깜짝'

기사입력 2026-03-14 06:10


한혜연, 16kg 감량 후 44kg...셔츠 풀어헤치자 깊은 쇄골 '깜짝…

[스포츠조선 김수현기자] 현재 44kg를 유지하고 있는 '유지어터' 한혜연이 화사한 봄 스타일링을 추천했다.

13일 유튜브 채널 '슈스스TV'에는 '고급스러워 보이는 셔츠 스타일링 13가지! / 봄 필수 아이템 추천' 영상이 업로드 됐다.

이날 한혜연은 "오늘의 영상은 셔츠 스타일링 대방출이야. 몇 년 전부터 이런 기본 아이템들이 계속 뭔가 이렇게 유행 아이템 안에 껴들고 있거든"이라며 스타일링 방법을 알려주겠다 전했다.

그는 "그중에서 이런 셔츠 같은 경우에는 이번 시즌만큼 많이 회자되는 데가 없었던 거 같아. 뭔가 이거는 스타일링에 따라서 트렌디하게도 가능하고 깔끔하게 그냥 보수적인 느낌으로도 가능하고. 자, 그래서 기본 아이템은 뭐다? 셔츠"라며 화사한 봄에 입기 좋은 셔츠 아이템을 소개했다.


한혜연, 16kg 감량 후 44kg...셔츠 풀어헤치자 깊은 쇄골 '깜짝…
거꾸로 입을 수 있어 더욱 활용도가 좋은 셔츠도 공개했다. 한혜연은 연예인 스타일리스트답게 예쁜 색조합으로 감탄을 자아냈다.

특히 최근 44kg가 되면서 더욱 미모가 살아난 한혜연은 루즈한 핏의 셔츠에서 깊은 쇄골라인을 자랑해 놀라움을 안겼다.

한혜연은 "이번 시즌 트렌드는 뭔가 한 듯 안 한 듯 막 이런 게 굉장히 스타일링 포인트가 된다"라고 강조했다.

그러면서 "살이 좀 보이게 연출하는 것들이 만약에 자신이 없다 그러면, 이런 넥라인 정도는 우리 베이비들 충분히 할 수 있지 않냐"라고 응원했다.


그는 "셔츠를 좀 풀어해져야 한다"라며 '과감한 스타일링'의 중요성에 대해 특히나 열심히 설파했다.

앞서 한혜연은 다이어트를 통해 14kg을 감량해 키 162cm에 몸무게 46kg을 유지하고 있다고 밝혔다.

또 최근에는 이사 과정에서 추가로 2kg이 줄어 현재 44kg이 됐다고 해 더욱 화제가 되기도 했다.

이후 한혜연은 다이어트 비법에 대해 "오전에 아무것도 안 먹고 공복 상태에서 러닝을 한다. 운동이 다이어트에 차지하는 비중은 10%, 나머지 90%는 식단이다. 저녁 7시 반 이후엔 아무것도 먹지 않는다"라고 밝혔다.

shyun@sportschosun.com

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