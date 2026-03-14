장윤정♥도경완 덴마크서 멘붕..아침 한끼에 18만원 '살벌한 물가 충격'
[스포츠조선 정유나 기자] 가수 장윤정과 방송인 도경완 부부가 결혼 후 처음으로 단둘이 떠난 덴마크 여행에서 살벌한 현지 물가에 놀란 현실 반응을 전해 눈길을 끌었다.
14일 유튜브 채널 '도장TV'에는 '여행은 언제나 위기의 연속 l 신혼 여행 이후 처음으로 단 둘이 떠난 여행'라는 제목의 영상이 올라왔다.
영상에서 두 사람은 덴마크 코펜하겐 거리를 걸으며 여행의 설렘을 전했다. 장윤정은 "결혼하고 방송 외에 단둘이 떠나는 여행은 처음"이라며 홀가분한 마음을 드러냈고, 도경완 역시 "비행기에서 정말 푹 잤다"며 육아에서 잠시 벗어난 여유를 만끽했다.
이날 두 사람은 현지의 쌀쌀한 날씨와 높은 물가에 놀라면서도 북유럽 특유의 감성을 즐겼다. 도경완은 "물가가 장난 아니다. 아침에 맥주 두잔씩 먹고 식사했는데 18만원 나왔다"고 밝혀 충격을 안겼다.
특히 쇼핑 거리에서 아기자기한 소품과 디자인 제품들을 구경하며 티격태격하는 모습으로 웃음을 자아냈다.
또한 루이지애나 미술관을 방문해 바다를 끼고 펼쳐진 아름다운 전시 공간에 감탄하는가 하면, 코펜하겐 명소를 거닐며 끊임없이 사진을 찍는 등 여행의 추억을 쌓았다.
여행 말미 두 사람은 "아이들을 두고 온 것이 처음이라 걱정도 됐지만, 부부만의 시간이 필요하다는 걸 느꼈다"며 솔직한 속마음을 털어놨다.
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