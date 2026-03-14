'사야♥' 심형탁, 아들 하루 말 늦어도 걱정 無 "2개 국어라 늦게 트일 수도"
[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 심형탁이 아들 하루의 언어 발달 속도에 대한 생각을 전했다.
12일 유튜브 채널 '순수한 순철'에는 '심형탁이 들려준 하루 아빠의 진짜 가족 이야기'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 심형탁이 게스트로 출연했다.
이날 심형탁은 아들 하루의 언어 발달 속도에 대한 질문을 받고 "지금은 엄맘마, 아빠빠 옹알이를 한다"고 답했다. 이어 "2개 국어는 늦게 트일 수 있다더라. 두 언어가 동시에 들어오기 때문에 이해 능력이 좀 늦어져서 늦게 터질 수 있는데 그거에 대해서 우리는 걱정 안 하고 있다. 그냥 자연스럽게 커가지 않을까 생각해서 자연스럽게 하고 있다"고 전했다.
심형탁은 하루가 커서 친구들만 찾으면 부모 입장에서 서운할 거 같다는 말에 "나는 내가 못했던 할 일을 하고 싶다. 게임도 좀 하고 싶다. 지금은 전혀 못 하고 있다"고 솔직한 마음을 털어놨다. 이어 "여자친구가 생기고, 친구만 만나도 나는 절대 서운하지 않을 거 같다"면서도 "통금은 지켜야 한다. 새벽 1시에 들어오고 이러면 안 된다"고 덧붙였다.
또 심형탁은 '슈퍼맨이 돌아왔다'(이하 '슈돌') 촬영에 대해 "'슈돌' 찍으면서 느끼는 게 촬영이라고 생각 안 한다. 진심으로 내 아이와의 하루를 엄마 없이 즐기는 날이라고 생각하고 촬영한다"고 밝혔다.
이어 "작가님들도 진심으로 자기 조카처럼 대해준다. 안부 문자가 왔을 때 하루가 조금 아프다고 하면 진심으로 걱정하고 과일도 보내준다. 정말 아기에게 진심이다"라며 '슈돌' 제작진에게 고마움을 전했다.
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