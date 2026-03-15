김혜수 또 미담..신인배우와 촬영 전 손톱 깎은 이유 "나 때문에 다칠까 봐"

기사입력 2026-03-15 05:55


김혜수 또 미담..신인배우와 촬영 전 손톱 깎은 이유 "나 때문에 다칠까…

[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 김혜수의 미담이 공개됐다.

13일 공개된 쿠팡플레이 예능 '강호동네서점'에는 배우 이선빈이 게스트로 출연했다.

이날 이선빈은 과거 김혜수와 처음 촬영했을 당시 겪은 일화를 전했다. 그는 "내가 아주 신인이라고 말하기도 민망할 정도로 신인이었을 때였다. 2015년쯤 영화 '굿바이 싱글'에 단역으로 출연하게 됐다"고 회상했다.

이어 "선배님과 직접 대면으로 같이 호흡 맞춰야 되는 신이 있었다. 몸싸움하고 소리 지르는 신이었다"며 "선배님은 나를 당연히 모르실 테니 '안녕하세요. 연기하는 이선빈이라고 합니다'라고 인사드렸다"고 말했다.


김혜수 또 미담..신인배우와 촬영 전 손톱 깎은 이유 "나 때문에 다칠까…
이선빈은 "선배님이 인사 받아주신 후 처음으로 하신 말이 '이따가 내가 자기 막 뜯고 몸싸움해야 하는데 나 때문에 다칠 것 같아'라고 하셨다. 그러고 나서 혼자 손톱을 깎고 오셨다. 내가 상처 날까 봐 나 상처 나지 말라고 그러신 거다"라며 뭉클한 기억을 떠올렸다.

그러면서 "(상대 배우를) 잡는 스킬 같은 것도 알려주셨다. 상대방과의 호흡을 위해서 배려할 줄 아는 사람의 모습이구나 싶었다"며 감동했다.

또한 이선빈은 배우 손현주에 대한 존경심도 드러냈다. 그는 "'크리미널 마인드'라는 작품 할 때 손현주 선배님을 통해서 현장 분위기를 좋게 만드는 법을 정말 많이 배웠다"며 "먼저 친근하게 어린 친구들, 어린 스태프들한테 잘 대해주시고 항상 웃어주신다. 화도 잘 안 내신다"고 전했다. 이어 "'나도 진짜 저렇게 멋있는 선배가 되고 싶다'는 생각을 진짜 많이 했다"고 덧붙였다.

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