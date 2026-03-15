'임창정♥'서하얀, 子 어떻게 키웠길래..넷째·다섯째 피아노 영재 "첫 연주회"

기사입력 2026-03-15 15:38


'임창정♥'서하얀, 子 어떻게 키웠길래..넷째·다섯째 피아노 영재 "첫 …

[스포츠조선 정안지 기자] 가수 겸 배우 임창정의 막내아들이 남다른 피아노 실력을 뽐냈다.

임창정의 아내 서하얀은 지난 14일 "임준표 첫 연주회 축하해"라면서 영상을 게재했다.

영상 속에는 첫 피아노 연주회에서 피아노 실력을 뽐내고 있는 임창정의 막내아들 준표 군의 모습이 담겨있다.

턱시도를 차려입은 채 피아노 앞에 앉아 집중한 표정으로 건반을 누르고 있는 준표 군. 작은 체구로 의자에 앉아 연주에 몰입한 모습 속 아직 발이 바닥에 닿지 않는 모습이 귀여움을 더한다.


'임창정♥'서하얀, 子 어떻게 키웠길래..넷째·다섯째 피아노 영재 "첫 …
서하얀은 "머리부터 발끝까지 형아 옷과 신발. 아직 발이 바닥에 닿지 않아"라면서 "임준표 첫 연주회 축하해"라면서 축하를 건넸다.

그동안 서하얀은 넷째 아들 준재 군이 피아노 치는 모습을 공유하며 뛰어나 실력을 자랑했던 바. 여기에 막내아들까지 남다른 피아노 실력의 소유자로 밝혀지며 시선을 집중시켰다.

한편 서하얀은 지난 2017년 18살 연상 임창정과 결혼해 두 아들을 낳았다. 임창정이 전처와의 사이에서 낳은 세 아들까지, 총 다섯 아들을 양육 중이다.

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'나혼산' 사과는 없었다…기안84 방문한 아동 성범죄 은폐 의혹 日출판사 '조용히 삭제' [종합]

2.

'국민 불륜녀' 이주화, 노래방 도우미 연기 위해 홍등가 갔다가..“무서운 곳이라고”

3.

하하, '희귀병 극복' 딸 살리기 위해 금연 "막 살아 신께 염치 없더라"('조동아리')

4.

유명 배우 “남편 불륜녀가 ‘친정엄마’. 옆방서 부적절 행동”..결국 이혼

5.

'왕사남' 1300만 돌파…유지태, 센스있는 '한명회' 인사 "감당할 수 없는 감사"

연예 많이본뉴스
1.

'나혼산' 사과는 없었다…기안84 방문한 아동 성범죄 은폐 의혹 日출판사 '조용히 삭제' [종합]

2.

'국민 불륜녀' 이주화, 노래방 도우미 연기 위해 홍등가 갔다가..“무서운 곳이라고”

3.

하하, '희귀병 극복' 딸 살리기 위해 금연 "막 살아 신께 염치 없더라"('조동아리')

4.

유명 배우 “남편 불륜녀가 ‘친정엄마’. 옆방서 부적절 행동”..결국 이혼

5.

'왕사남' 1300만 돌파…유지태, 센스있는 '한명회' 인사 "감당할 수 없는 감사"

스포츠 많이본뉴스
1.

오타니 3회부터 고의사구는 대재앙이었다 → 베네수엘라 자존심 버리고 작전도 대실패! 오타니 피했다가 4실점 와르르 [마이애미 현장]

2.

오타니 '바보' 만든 KBO산 흑마술 → 이것부터가 시작이었다. 일본 침몰의 서막이 오른 것은 [마이애미 현장]

3.

'월드시리즈 영웅' 야마모토 이렇게 잔인하다니! → 베네수엘라 희망 줬다가 짓밟았다. 2점 주더니 갑자기 6연속 아웃 역투 [마이애미 현장]

4.

'일본 WBC 충격 탈락' 미쳤다! '슈퍼스타' 오타니의 좌절…베네수엘라 강타선 폭발→무너진 야마모토

5.

오타니 킬러가 KBO에 있었다니! → 이게 누구야! 오타니 폭풍삼진 처리하며 위기 탈출했다 [마이애미 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.