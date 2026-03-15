29기 옥순, '차 없는' 영수와 뚜벅이 데이트 불만 "발 아파도 지하철만 타"
[스포츠조선 이게은기자] '나는 솔로' 29기 옥순이 영수와 열애 중인 근황을 전했다.
15일 옥순은 "몇 주 전만 해도 나 발 아프대도 지하철만 타더니ㅋㅋㅋ 오늘은 스윗하게 택시도 불러주셔서 덕분에 한강도 구경하고 편하게 귀가. 점점 업그레이드. 스윗해지시는 남자친구"라며 근황을 전했다.
옥순의 글에는 남자친구 영수의 변화를 귀엽게 폭로하는 듯한 분위기가 담겨 웃음을 자아냈다. 장난스러운 말투로 남자친구의 변화를 언급, 달달한 분위기를 자아냈다.
앞서 영수는 29기 출연 당시 차를 가지고 오지 않았던 바. 이후 29기 영자가 "'나는 솔로' 촬영 때 차를 안 가지고 왔는데, 빌려서라도 가지고 올 수 있지 않았나"라고 묻자, "저는 차가 없다. 근데 차를 빌려가며 있는 척하고 싶지도 않았고, 솔직히 빌리는 돈도 아까웠다"라고 솔직하게 밝혔다.
한편 옥순은 ENA, SBS Plus '나는 솔로' 29기 연상연하 특집 출연자이며 영수와 서로를 최종 선택, 이후 실제 연인으로 발전했다.
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