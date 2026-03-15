'5년 공백' 김승현, '1만원 이하' 가성비 식당 전전 "불경기 고물가 힘들어"

기사입력 2026-03-15 21:33


'5년 공백' 김승현, '1만원 이하' 가성비 식당 전전 "불경기 고물가…

[스포츠조선 이게은기자] 배우 김승현이 가성비 식당을 찾아 소소한 일상을 전했다.

15일 '광산김씨 패밀리' 채널에는 '고물가 시대 김승현-장정윤 부부의 생존 전략'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

김승현은 아내 장정윤과 식당을 찾아 모두가 공감할 만한 이야기를 꺼냈다. 장정윤은 "요즘 경제가 너무 어렵다. 이 동네도 보시다시피 주변에 다 임대라는 문구가 쓰여있더라. 홍대나 망원동도 임대로 나온 가게가 너무 많고 경기가 어렵다. 근데 물가는 너무 높다. 그래서 마포구에 가성비 좋은 식당을 찾아서 소개하려고 한다. 퀄리티도 좋다"라고 말했다.


'5년 공백' 김승현, '1만원 이하' 가성비 식당 전전 "불경기 고물가…
두 사람은 1만 원짜리 한식 뷔페를 찾아 푸짐한 한 상을 즐겼다. 또 5천 원짜리 짜장면 집, 전 메뉴가 1500원인 초밥집도 구독자들에게 소개했다.

한편 김승현은 미혼부로 슬하에 딸 수빈을 둔 상황에서 2020년 MBN '알토란'을 통해 만난 작가 장정윤과 결혼, 2024년 둘째 딸을 출산했다.

지난해 연기 공백 5년을 언급해 화제를 모으기도. 김승현 어머니는 김승현에게 "연기를 그렇게 잘하는데 왜 드라마 같은 데서 섭외가 안 들어오나"라며 씁쓸한 심경을 전했고, 장정윤도 "드라마에 써달라. 연기를 이렇게 잘하는데"라며 공백을 안타까워했다.

joyjoy90@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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