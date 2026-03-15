김의성, 15년 사귄 여친과 '법적 혼인' 거부한 사연…"아플 때 불편해 고민 중"

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 김의성이 15년째 연애 중인 여자친구와 결혼을 미루고 있는 이유를 밝혔다.
드라마 장면을 방불케 하는 '모범택시' 완전체의 만남에 스튜디오에서는 "다섯 분이 함께 예능에 나온 것은 처음이다"라며 완전체 모임에 모두를 놀라게 만들었다.
이후 시즌 3까지 함께 한 '모범택시' 멤버들은 '찐친 케미'를 자랑하며, 연애와 결혼에 대한 솔직한 토크를 펼쳤다.
이제훈은 "유람이가 빨리 짝을 찾아야 하는데. 나도 급하다"라며 "난 올해 목표가 올해 연해하고 내년에 결혼이다"라고 말해 웃음을 자아냈다.
이제훈은 "내 연애 원칙이 일하는 곳에서는 만나지 않는 거였는데 다 쓸데 없는 짓이었다. 왜 그런 생각으로 허비를 했을까"라고 말했다.
배유람은 "연프 보면서 어떤 생각을 하냐"라고 말했고, 이제훈은 "왜 날 섭외 안 할까"라고 해 웃음을 더 했다.
이제훈은 배유람에게 "우리도 희망을 놓으면 안 된다"라며 연애 프로그램 출연에 욕심을 내는 모습을 보였다.
배유람은 김의성에게 "지금 열애중이지 않냐"라고 물었고, "지금 15년 째 연애중이다. 비결은 죽었다 생각하고 가만있는 게 비결이 아닐까. 어떻게든 버텨야 된다"라고 말했다.
김의성은 "내가 여자친구랑 제훈이 나이에 만났다. 근데 여자친구도 나보다 2살 밖에 어리지 않다"라며 여자친구의 존재를 공개했다.
또 김의성은 "여자친구와 결혼하지 않겠다고 싸운 적이 있다. 여자친구는 좋은 가정을 꾸리고 싶어했다"라고 말했고, "결혼 생각이 아예 없냐. 법적으로 할 생각이 없냐"라는 말에 김의성은 "나이 들 수록 필요한 부분이 생기기 시작한다. 아프거나 그럴 때 불편한 부분이 생길 수 있어서 고민을 하고 있다"라고 이야기했다.
narusi@sportschosun.com