김의성, 15년 사귄 여친과 '법적 혼인' 거부한 사연…"아플 때 불편해 고민 중"

기사입력 2026-03-15 22:51


김의성, 15년 사귄 여친과 '법적 혼인' 거부한 사연…"아플 때 불편해…

김의성, 15년 사귄 여친과 '법적 혼인' 거부한 사연…"아플 때 불편해…

김의성, 15년 사귄 여친과 '법적 혼인' 거부한 사연…"아플 때 불편해…

김의성, 15년 사귄 여친과 '법적 혼인' 거부한 사연…"아플 때 불편해…

[스포츠조선 김준석 기자] 배우 김의성이 15년째 연애 중인 여자친구와 결혼을 미루고 있는 이유를 밝혔다.

15일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 코믹부터 감동까지 모든 배역을 소화해 내는 '카멜레온 배우' 배유람의 일상이 최초 공개됐다.

이날 배유람과 드라마 '모범택시'의 주역 이제훈, 김의성, 표예진, 장혁진의 만남도 공개됐다.

드라마 장면을 방불케 하는 '모범택시' 완전체의 만남에 스튜디오에서는 "다섯 분이 함께 예능에 나온 것은 처음이다"라며 완전체 모임에 모두를 놀라게 만들었다.

이후 시즌 3까지 함께 한 '모범택시' 멤버들은 '찐친 케미'를 자랑하며, 연애와 결혼에 대한 솔직한 토크를 펼쳤다.

김의성음 배유람에게 "마지막 연애가 언제냐"라고 돌직구 질문을 던졌고, 배유람은 "5년 전이다. 연애는 3번 했다"라고 이야기했다.

이제훈은 "유람이가 빨리 짝을 찾아야 하는데. 나도 급하다"라며 "난 올해 목표가 올해 연해하고 내년에 결혼이다"라고 말해 웃음을 자아냈다.

이제훈은 "내 연애 원칙이 일하는 곳에서는 만나지 않는 거였는데 다 쓸데 없는 짓이었다. 왜 그런 생각으로 허비를 했을까"라고 말했다.


배유람은 "연프 보면서 어떤 생각을 하냐"라고 말했고, 이제훈은 "왜 날 섭외 안 할까"라고 해 웃음을 더 했다.

이제훈은 배유람에게 "우리도 희망을 놓으면 안 된다"라며 연애 프로그램 출연에 욕심을 내는 모습을 보였다.

배유람은 김의성에게 "지금 열애중이지 않냐"라고 물었고, "지금 15년 째 연애중이다. 비결은 죽었다 생각하고 가만있는 게 비결이 아닐까. 어떻게든 버텨야 된다"라고 말했다.

김의성은 "내가 여자친구랑 제훈이 나이에 만났다. 근데 여자친구도 나보다 2살 밖에 어리지 않다"라며 여자친구의 존재를 공개했다.

또 김의성은 "여자친구와 결혼하지 않겠다고 싸운 적이 있다. 여자친구는 좋은 가정을 꾸리고 싶어했다"라고 말했고, "결혼 생각이 아예 없냐. 법적으로 할 생각이 없냐"라는 말에 김의성은 "나이 들 수록 필요한 부분이 생기기 시작한다. 아프거나 그럴 때 불편한 부분이 생길 수 있어서 고민을 하고 있다"라고 이야기했다.

narusi@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

유명 배우 “남편 불륜녀가 ‘친정엄마’. 옆방서 부적절 행동”..결국 이혼

2.

'5년 공백' 이소라, 몸무게 100kg 찍었다 "숨 차서 걷기도 힘들어"

3.

'건강 이상' 김종국, 결국 휘청 "들어보지도 못한 병에 걸려" ('런닝맨')

4.

'국민 불륜녀' 이주화, 노래방 도우미 연기 위해 홍등가 갔다가..“무서운 곳이라고”

5.

'나혼산' 사과는 없었다…기안84 방문한 아동 성범죄 은폐 의혹 日출판사 '조용히 삭제' [종합]

연예 많이본뉴스
1.

유명 배우 “남편 불륜녀가 ‘친정엄마’. 옆방서 부적절 행동”..결국 이혼

2.

'5년 공백' 이소라, 몸무게 100kg 찍었다 "숨 차서 걷기도 힘들어"

3.

'건강 이상' 김종국, 결국 휘청 "들어보지도 못한 병에 걸려" ('런닝맨')

4.

'국민 불륜녀' 이주화, 노래방 도우미 연기 위해 홍등가 갔다가..“무서운 곳이라고”

5.

'나혼산' 사과는 없었다…기안84 방문한 아동 성범죄 은폐 의혹 日출판사 '조용히 삭제' [종합]

스포츠 많이본뉴스
1.

이런 복덩이 없습니다..."항상 난 한국인" 韓 최초 혼혈 카스트로프 미친 애국심 "태극마크와 함께 월드컵, 말이 필요 없다"

2.

"오타니가 던졌더라면" 日감독 충격 저격! 한국과 다를바 없는 '굴욕적 결과'…'8강 광탈' 2026 WBC 亞 멸망

3.

오타니 '바보' 만든 KBO산 흑마술 → 이것부터가 시작이었다. 일본 침몰의 서막이 오른 것은 [마이애미 현장]

4.

김태인이 김태인했다. '한국킬러' 일본 챔피언에 오른손 한방으로 TKO승[장충 현장]

5.

오타니 3회부터 고의사구는 대재앙이었다 → 베네수엘라 자존심 버리고 작전도 대실패! 오타니 피했다가 4실점 와르르 [마이애미 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.