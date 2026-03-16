[인터뷰①]앳하트 "엄마 최애 은지원·언니 최애 산다라박…'너 진짜 연예인 됐구나'"

기사입력 2026-03-16 09:30


[인터뷰①]앳하트 "엄마 최애 은지원·언니 최애 산다라박…'너 진짜 연예…
앳하트 멤버 서현, 케이틀린, 미치, 나현, 봄, 아린(왼쪽부터)
. 사진 제공=타이탄콘텐츠

[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 앳하트(AtHeart)가 데뷔 활동을 떠올렸다.

앳하트는 최근 서울 양천구 목동 스포츠조선 사옥에서 본지와 만나 "엄마 최애인 은지원 선배님, 언니 최애인 산다라박 선배님을 만났다"라며 "너 연예인 됐구나라고 하더라"고 했다.

미국 LA에 본사를 둔 글로벌 K팝 스타트업 '타이탄 콘텐츠'의 첫 걸그룹 앳하트는 지난해 8월 성공적으로 데뷔한 후, 지난 2월 '셧 업'으로 강렬한 인상을 남겼다. 여기에 한 달 만에 신곡 '버터플라이 도어스'를 발매, 쉼 없는 행보를 이어가는 중이다.

무엇보다 데뷔 후 '첫 컴백'이라는 점이 관심사다. 멤버들도 데뷔 후 모든 순간이 꿈만 같았다며, 당시를 회상했다. 나현은 "방송국 대기실에 앉아있는 내 모습이 마치 CG처럼 느껴져 멤버들과 '우리가 여기 있는 게 맞나'라고 속삭였다"고 떠올렸다.

특히 1세대 아이돌 은지원, 산다라박 등 선배들과의 만남은 잊지 못할 추억이다. 봄은 "산다라박 선배님의 팬인 언니가 '너 진짜 연예인 됐구나'라며 울컥해 하더라"는 에피소드를 전했고, 나현은 "어머니의 최애였던 은지원 선배님을 뵙고 소식을 전하니 엄마 얼굴이 새빨개지셨다"며 웃었다.

지난해 8월 데뷔 EP 이후 사실상 '첫 컴백'을 맞이한 멤버들의 각오는 남다르다. 아린은 "공백기 동안 실력과 외적 역량은 물론 팀워크 강화에 집중했다"고 말했다. 나현 역시 "데뷔 때는 긴장해서 몸이 굳어있었다면, 이번에는 무대 위 여유를 보여주기 위해 표정 연구를 많이 했다"고 덧붙였다.

신곡 '버터플라이 도어스'는 슈퍼카의 문이 열리는 형상에서 영감을 받았다. 봄은 "데모를 처음 들었을 때 앳하트가 해본 느낌과 새로운 요소가 절묘하게 섞였다고 느꼈다"며 "멤버들의 음색 조화가 한층 더 좋아졌다"고 평가했다.

퍼포먼스 난이도도 높아졌다. 아린은 "페어 안무와 칼군무의 디테일을 맞추는 시간이 짧아진 걸 보며 우리가 성장했음을 느꼈다"며 고개를 끄덕였다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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