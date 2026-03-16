이예준, '보이스코리아' 이후 첫 트로피…'싱어게인' 1등 김기태 꺾었다(1등들)

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[스포츠조선 정빛 기자] 이예준이 모두를 울린 무결점 무대로 '끝장전'에 진출할 수 있는 1등 트로피를 거머쥐었다.
이어 안성훈과의 대결에서는 SG워너비 김진호의 '가족사진'을 선곡해 20여 년간 뵙지 못하다 돌아가신 어머니를 향한 애절한 사모곡을 토해냈다. 진심을 꾹꾹 눌러 담은 김기태의 무대에 패널과 심사위원들은 눈물을 멈추지 못했고, 김기태는 파죽지세로 최종 결승에 올랐다.
하지만 '줄세우기전' 1등으로서 마지막 무대를 장식한 이예준의 저력은 압도적이었다. 이예준은 싸이(PSY)의 '기댈곳'을 선곡해, 한 치의 오차도 없는 완벽한 가창력과 짙은 감성으로 무대를 꽉 채웠다. 경쟁자들조차 "완벽하다, 한 치의 실수도 없는 AI를 보는 것 같다"며 혀를 내둘렀다.
결국 고막들의 최종 선택은 이예준이었다. 강력한 우승 후보 김기태를 꺾고 1등 트로피를 차지한 이예준은 기쁨을 감추지 못했다.
이예준은 트로피를 품에 안고 벅찬 마음으로 " '보이스 코리아2' 이후로 살면서 단 한 번도 트로피나 메달을 받아본 적이 없었다"라고 감격의 소감을 털어놓았다. 이어 "앞으로 저의 음악을 더 보여드릴 수 있을 것 같아 너무 좋다"라며 이예준스러운 무대들을 보여줄 것을 예고해 기대를 더했다.
기술과 견제가 난무하는 살벌한 심리전 속에서도 오직 '목소리의 힘'으로 시청자들에게 완벽한 위로를 건네며 1등을 증명해 낸 이예준. 트로피를 향한 1등들의 끝없는 쟁탈전이 더욱 거세지는 가운데, 다음 주에는 또 어떤 레전드 무대가 탄생할지 기대가 모인다.
MBC 오디션 끝장전 '1등들'은 매주 일요일 오후 9시 10분 방송된다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com