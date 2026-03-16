추사랑, 좋아하는 韓 연예인 없다더니...블랙핑크 콘서트에 흥분 "뭐 입고 가"
[스포츠조선 조윤선 기자] 추성훈 딸 추사랑이 사춘기 소녀다운 귀여운 모습을 드러냈다.
12일 추성훈의 유튜브 채널에는 '우리 지수랑 PC방 다녀왔숨니다｜월간삼촌 3월호 (ft.블랙핑크 지수)'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 블랙핑크 지수가 게스트로 출연했다.
이날 추성훈은 "사랑이랑 아내가 콘서트에 갔을 때 사진 찍어줘서 고마웠다"며 지수에게 고마움을 표현했다. 이에 지수는 "사랑이가 나보다 크다. 나도 어릴 때 본 거지만 약간 사랑이는 다 같이 키운 느낌"이라며 "사랑이는 날 모르는데 내가 '많이 컸다'고 했다"며 웃었다.
추성훈은 "사랑이가 엄청 긴장했다고 들었다. 콘서트 가기 전부터 옷도 뭐 입어야할지 고민했다. 나와 영상통화하면서 '아빠, 나 뭐 입고 가면 좋냐'고 하길래 '아무래도 블랙핑크니까 핑크색, 블랙으로 입고 가면 딱 맞을 거 같다'고 말해줘서 아마 그렇게 입었던 거 같다"고 말했다. 이를 들은 지수는 "진짜 귀여웠다"며 '찐' 언니 모먼트를 보였다.
앞서 추사랑은 엄마 야노시호의 유튜브 채널에 출연했을 당시 '제일 좋아하는 한국 연예인이 누구냐'는 질문에 "없다"고 새침하게 답했다.
그러나 야노시호가 "블랙핑크가 도쿄돔에서 공연하는데 초대해줬다"고 말하자, 추사랑은 흥분을 감추지 못한 채 기쁨의 세리머니까지 펼쳐 웃음을 자아냈다.
또한 "블랙핑크 콘서트에서 만나요"라고 한국어로 인사하며 팬심을 드러내기도 했다.
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