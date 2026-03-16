추사랑, 좋아하는 韓 연예인 없다더니...블랙핑크 콘서트에 흥분 "뭐 입고 가"

기사입력 2026-03-16 09:33


추사랑, 좋아하는 韓 연예인 없다더니...블랙핑크 콘서트에 흥분 "뭐 입…

[스포츠조선 조윤선 기자] 추성훈 딸 추사랑이 사춘기 소녀다운 귀여운 모습을 드러냈다.

12일 추성훈의 유튜브 채널에는 '우리 지수랑 PC방 다녀왔숨니다｜월간삼촌 3월호 (ft.블랙핑크 지수)'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 블랙핑크 지수가 게스트로 출연했다.

이날 추성훈은 "사랑이랑 아내가 콘서트에 갔을 때 사진 찍어줘서 고마웠다"며 지수에게 고마움을 표현했다. 이에 지수는 "사랑이가 나보다 크다. 나도 어릴 때 본 거지만 약간 사랑이는 다 같이 키운 느낌"이라며 "사랑이는 날 모르는데 내가 '많이 컸다'고 했다"며 웃었다.


추사랑, 좋아하는 韓 연예인 없다더니...블랙핑크 콘서트에 흥분 "뭐 입…
추성훈은 "사랑이가 엄청 긴장했다고 들었다. 콘서트 가기 전부터 옷도 뭐 입어야할지 고민했다. 나와 영상통화하면서 '아빠, 나 뭐 입고 가면 좋냐'고 하길래 '아무래도 블랙핑크니까 핑크색, 블랙으로 입고 가면 딱 맞을 거 같다'고 말해줘서 아마 그렇게 입었던 거 같다"고 말했다. 이를 들은 지수는 "진짜 귀여웠다"며 '찐' 언니 모먼트를 보였다.


추사랑, 좋아하는 韓 연예인 없다더니...블랙핑크 콘서트에 흥분 "뭐 입…
앞서 추사랑은 엄마 야노시호의 유튜브 채널에 출연했을 당시 '제일 좋아하는 한국 연예인이 누구냐'는 질문에 "없다"고 새침하게 답했다.

그러나 야노시호가 "블랙핑크가 도쿄돔에서 공연하는데 초대해줬다"고 말하자, 추사랑은 흥분을 감추지 못한 채 기쁨의 세리머니까지 펼쳐 웃음을 자아냈다.

또한 "블랙핑크 콘서트에서 만나요"라고 한국어로 인사하며 팬심을 드러내기도 했다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

한고은, '7년째 백수' 신영수♥와 잦은 부부싸움 "일주일에 한 번씩 싸워"

2.

'황재균과 이혼' 지연, 오랜만에 근황…30대中 레전드급 미모→팬들 아우성 "유튜브라도 돌아와줘"

3.

김종국, 결혼 6개월만 달팽이관 이상…균형감각 문제에 하하 부축

4.

김건모 테이프 성형 근황…쉴드쳤던 이소라 입 열었다 "친분없는 팬"[SC이슈]

5.

송일국, 자식농사 대박…중2병 이긴 판사母 DNA+185cm 피지컬 대한민국만세[SCin스타]

연예 많이본뉴스
1.

한고은, '7년째 백수' 신영수♥와 잦은 부부싸움 "일주일에 한 번씩 싸워"

2.

'황재균과 이혼' 지연, 오랜만에 근황…30대中 레전드급 미모→팬들 아우성 "유튜브라도 돌아와줘"

3.

김종국, 결혼 6개월만 달팽이관 이상…균형감각 문제에 하하 부축

4.

김건모 테이프 성형 근황…쉴드쳤던 이소라 입 열었다 "친분없는 팬"[SC이슈]

5.

송일국, 자식농사 대박…중2병 이긴 판사母 DNA+185cm 피지컬 대한민국만세[SCin스타]

스포츠 많이본뉴스
1.

[속보]'람보르길리' 김길리 이틀 연속 대형사고! 세계선수권 휩쓸었다...1000m 우승→'밀라노 金' 1500m에서 2관왕 달성...임종언도 2관왕 성공

2.

패패패패패패, 드디어 무! 손흥민 대통곡 '최악의 성적' 토트넘, 2부 강등은 피해야 한다...리버풀전 극적 1-1 무승부

3.

韓 초대형 겹경사! 16·17호 '한국인 PL리거' 동시 탄생 현실화…이강인 뉴캐슬 이적+박승수 1군 입성

4.

김태인이 김태인했다. '한국킬러' 일본 챔피언에 오른손 한방으로 TKO승[장충 현장]

5.

유승안 이후 최초, 한화도 '거포 포수' 품나… 연타석 홈런→시범경기 홈런왕, 심지어 예비역

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.