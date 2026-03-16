아카데미 2관왕 '케데헌', 수상소감 1분 '뚝' 인종차별 논란까지
[스포츠조선 이지현 기자] 넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'(이하 '케데헌')의 OST '골든(Golden')이 제98회 아카데미 시상식에서 주제가상을 수상했다. 하지만 수상소감 시간이 아쉬움을 남겼다.
15일(현지 시간) 미국 로스앤젤레스 돌비 극장에서는 제98회 아카데미 시상식이 열렸다. 이날 '케데헌'은 장편 애니메이션상을 수상한데 이어 주제가상을 수상하며 2관왕에 올랐다.
이재는 관계자 6명과 함께 무대에 올랐다. 그는 "사람들이 K팝을 좋아한다고 놀리곤 했었는데, 이제 모두가 우리 노래를 부르고 한국어 가사를 따라 부르고 있다"며 "이 상은 성공이 아니라 버티고 회복하는 힘에 대한 것이다"라고 눈물의 수상 소감을 밝혔다.
이어 또 다른 관계자가 수상 소감을 말했지만, 말이 채 끝나기 전에 음악이 흘러나와 마무리 하지 못했다. 겨우 1분 남짓한 수상 소감 발표 시간이 아쉬움을 남기자, 일각에서는 '인종차별', '아시안 패싱'이라는 지적까지 나왔다.
이에 국내에서 생중계를 맡은 MC 안현모는 "단편 영화 부문은 오랜 시간을 줬는데, 이렇게 일찍 끊었어야 하냐"라며 아쉬움을 토로했고, 김태훈은 "생방송으로 진행되는 만큼 후반부는 시간에 쫓겨 어쩔 수 없는 것 같다"고 이야기했다.
한편 '케데헌'은 K-POP 걸그룹 헌트릭스가 무대 위에서는 스타로 무대 밖에서는 악귀를 사냥하는 영웅으로 활약하는 이야기를 그린 작품이다. 지난해 6월 공개 이후 넷플릭스 글로벌 누적 시청 5억 회를 돌파하며 플랫폼 최다 시청 작품에 올랐다. 극 중 걸그룹 헌트릭스의 OST '골든'(Golden)은 빌보드 Hot 100 1위를 기록했다.
또한 넷플릭스와 소니 픽처스 애니메이션은 이미 2029년 공개를 목표로 속편 제작을 확정했다.
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