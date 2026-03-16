백지영, 눈·코 성형 후회 "첫 쌍꺼풀은 만족...얼굴에 10억 들이진 않아"

기사입력 2026-03-16 15:01


백지영, 눈·코 성형 후회 "첫 쌍꺼풀은 만족...얼굴에 10억 들이진 …

[스포츠조선 조윤선 기자] 가수 백지영이 성형수술에 대한 솔직한 생각을 털어놨다.

최근 백지영의 유튜브 채널에는 '백지영이 30년 전에 '이곳' 수술하고 후회하는 이유는? (재수술 고민)'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에서 백지영은 자신의 성형수술 경험과 생각을 솔직하게 밝혔다.

이날 백지영은 제작진이 성형수술을 고민하고 있다고 하자 "내가 이렇게 이야기하고 싶지는 않지만, 수년간 실패를 경험하면서 얻은 꿀팁이다. 한 번에 몰아서 왕창 하지 마라"라고 조언했다.

과거 성형 트렌드를 따라서 눈과 코를 수술한 적이 있다는 그는 "그때 쌍꺼풀이 좀 두꺼운 거라 따라갔다. 요즘은 티 안 나게 자연스럽게 하지 않냐"며 "코도 낮고 작았다. 나는 화면을 계속 받는 사람이니까 화면 받는 사람은 더더욱 자연스럽게 해야 하는데 조금 인위적인 느낌이 나도 내 만족을 위해 과하게 하는 분들도 있긴 있다"고 말했다.

수술하다 보면 더 욕심이 생기냐는 질문에는 "욕심 나는 게 아니고 남들한테 안 보이는 단점이 나한테 보인다. 그래서 수술을 한 번 해서 좋아진 경험이 있으면 그 경험 때문에 또 한다. 심리적인 게 있다"고 설명했다.


백지영, 눈·코 성형 후회 "첫 쌍꺼풀은 만족...얼굴에 10억 들이진 …
백지영은 성형을 시작하게 된 계기에 대해 "고등학교 졸업할 때쯤 내가 방송연예과에 들어갔다. 그때 엄마가 눈과 코를 수술해야 되지 않겠냐고 해서 하게 됐다"고 솔직하게 밝혔다. 또한 얼굴에 10억 원을 썼다는 소문에 대해서는 "무슨 10억 원을 쓰냐. 그 정도는 아니다"라고 부인했다.

수술할 때마다 만족감이 있었냐는 질문에는 "그렇지 않았다. 어느 정도 적정선에서 그 이상하려면 그때부터 만족은 없다"고 말했다. 이어 "만약에 내가 조금 부정적인 성향이 있었다면 너무 힘들었을 거 같다. 내 주변에 그런 사람들도 있다"며 "하지만 나는 성형하고 마음에 안 들게 변해도 하루아침에 변하는 게 아니고 멍 없어지고, 부기 빠지는 시간이 걸리니까 그 시간 동안 내 얼굴에 익숙해졌다"며 긍정적인 마인드를 드러냈다.

가장 만족스러웠던 수술 부위에 대해서는 "원래 쌍꺼풀이 없었는데 첫 쌍꺼풀이 제일 마음에 들었다"고 밝혔다. 또한 성형 전으로 돌아간다면 첫 수술을 할 것이냐는 질문에는 "안 한다. 내가 살아보니까 얼굴 트렌드가 다시 돌아온다. 지금은 또 그때 옛날의 내 얼굴이 괜찮은 트렌드가 됐다. 약간 쌍꺼풀도 없고 코도 작고 얼굴도 동글동글한 게 요즘 트렌드라서 안 할 거 같다"고 말했다.

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