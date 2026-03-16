'돌싱글즈' 이아영, ♥심규덕과 재혼 준비 보류.."막막해서 잠시 킵"
[스포츠조선 조윤선 기자] '돌싱글즈' 이아영이 심규덕과의 재혼 준비를 잠시 멈췄다고 밝혔다.
이아영은 16일 자신의 사회관계망서비스를 통해 네티즌들의 질문에 답하는 시간을 가졌다.
이날 이아영은 결혼 준비하고 있느냐는 질문에 "하려다가 머리 아파서 아무것도 진행을 못 했다"고 답했다. 이어 "결혼 준비는 진짜 정말 너무 막막해서 잠시 킵"이라고 덧붙였다.
또 이아영은 직접 차로 출근시켜 주는 심규덕의 영상을 올리며 "여전히 주말 아침마다 출근시켜 준다"고 사랑꾼 면모를 자랑했다.
이아영은 2013 미스 맥심 콘테스트(미맥콘) 준우승 출신으로 MBN '돌싱글즈' 시즌1에 출연하며 이름을 알렸다. 그는 3년 간의 결혼 생활 끝에 이혼했으며, 비양육 중인 딸이 있는 것으로 알려졌다. 심규덕은 서울대 출신 변호사로 '돌싱글즈' 시즌5에 출연한 바 있다.
이아영은 '돌싱글즈' 시즌1 출연 당시 남성 출연자 추성연과 최종 커플이 됐지만, 실제 연인 관계로 발전하지는 못했다. 심규덕 역시 '돌싱글즈' 시즌5에서 여성 출연자 박혜경과 최종 커플이 된 뒤 약 한 달간 교제했으나 이후 결별했다.
한편 이아영과 심규덕은 지난해 1월 지인의 소개로 만나 공개 연애 중이다.
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